Se habilitará una Sala de Oncología en el Hospital Pintos

Firmaron el mismo el intendente municipal Hernán Bertellys y Graciela Nogal, presidenta del mencionado organismo y estuvieron presentes el secretario de Salud Martín Maraschio y la secretaria de Gobierno Fernanda Ibarra.

En principio el jefe comunal expresó que “hace mucho tiempo veníamos trabajando en este proyecto y ahora vemos este logro hecho realidad”.

Y agregó que “para llegar a tener este espacio físico tuvimos que transitar un largo camino de reordenamiento y reacondicionamiento edilicio que era el objetivo que teníamos para que hoy podamos estar dando respuesta a esta necesidad”.

Asimismo destacó el incansable trabajo que viene desarrollando este grupo y solicitó a la comunidad acompañar y colaborar con su accionar.

Por su parte Graciela Nogal explicó que “desde hace años nuestro sueño era tener esta sala que sea exclusiva para atención de pacientes oncológicos en el hospital y hoy gracias al trabajo mancomunado con las autoridades municipales que nos cedieron este espacio, podemos concretarlo”.

En tal sentido explicó que se está avanzando con la obra que se prevé esté finalizada en alrededor de 120 días.

“Esto es realmente muy importante para el distrito porque nosotros, que somos pacientes oncológicos, hemos tenido que recurrir a ciudades vecinas para hacer el tratamiento y no todos están en condiciones económicas para hacerlo, no todos tienen obra social que los puedan cubrir. Y en Azul, si bien hay otros lugares privados donde se pueden aplicar las quimioterapias no todos tienen acceso así que esto nos permitirá tener igualdad de oportunidades en cuanto a salud”, recalcó.

En otro orden indicó que “al contar ahora con esta sala uno de los proyectos que también tenemos es que haya un grupo de voluntariado que acompañe a ese paciente durante las aplicaciones a través de diferentes talleres como de pintura y otras actividades que se pueden hacer mientras se está aplicando la quimioterapia”.

Por último Maraschio señaló que “estamos muy contentos de poder brindar este lugar donde además, el paciente puede ir con un acompañante, que sabemos lo importante que es”.

Asimismo informó que contará con capacidad para seis sillones, un consultorio, un office de enfermería y se podrá realizar la preparación de la medicación en el mismo lugar, debido a la presencia de una campana de flujo laminar y además remarcó que el nosocomio cuenta con personal capacitado a tal fin.