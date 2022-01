Columna de opinión política de UCR Azul

Esta semana comenzó con una movilización de los vecinos de Chillar hacia su hospital en reclamo de personal y la regularización de su funcionamiento.

La misma contó con un marco importante de vecinos y de concejales de distintos partidos que se acercaron a escuchar el reclamo.

Lo que debe suceder ante una situación tal, es que las autoridades ejecutivas tomen nota del reclamo y dispongan a la mayor brevedad posible una solución.

Lejos de eso, la primera reacción del ejecutivo fue sacar una solicitada firmada por la cuantiosa nómina de funcionarios repudiando las declaraciones de uno de los concejales, las cuales fueron desafortunadas y por lo menos infundadas.

A esto le siguió la negativa por parte del Intendente de recibir a los concejales que habían solicitado una reunión, recibiendo solo a los que integran la comisión de salud.

Un día más tarde la única ambulancia en funcionamiento se rompe en un traslado, nos enteramos que el equipo de rayos X tampoco funciona, y un vecino debió trasladar a su madre fracturada en su camioneta hacia la ciudad de Olavarría.

Y como corolario de esta crónica tuvimos que leer el posteo de un funcionario que tiene la desfachatez de proponer que 100 vecinos realicen un aporte para la compra de una ambulancia nueva.

¿No sabe el funcionario que el responsable de brindar el servicio público de salud es el municipio?

La situación del hospital de Chillar no es nueva, a fin del año pasado pudimos ver carteles que reclamaban la falta de médicos.

Es evidente que la política del gobierno no funciona para llevar tranquilidad a los vecinos de Chillar.

Hay reclamos vecinales respecto del director del hospital como del delegado de esa localidad.

Lo que más llama la atención es que el Intendente en vez de compartir a los distintos espacios políticos el problema y escuchar alternativas para una solución, se encierra en sí mismo para resolver la cuestión. Ojalá que pueda. Lo que es evidente, es que hasta ahora no lo ha logrado.

Estamos a mitad de una gestión que muestra déficit por varios flancos.

Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver reclamos cotidianos de vecinos: como el arreglo de calles, la falta de respuesta a los beneficiarios de los lotes de SOCOA y Chacras de Bruno, la falta de celeridad para renovar el registro de conducir, y que decir del vandalismo que sigue asolando al cementerio. Solo por citar algunos problemas cotidianos.

Ante esto vemos una ausencia total del ejecutivo y del intendente que llama poderosamente la atención. Parece que este gobierno ha perdido la brújula. En los medios de comunicación aparece una foto del Jefe Comunal recorriendo una obra de la Avenida Mujica, pero no lo vemos charlando con los vecinos de Chillar. Seguramente en la mencionada obra no tengan mucho para cuestionarle y se encuentre más cómodo.

El fin principal de la política consiste en mejorar la vida de las personas, pero la actitud del gobierno municipal esta semana, ha demostrado estar muy lejos de eso.