Ibarra: "Los vecinos necesitan que le digamos la verdad"

Uno espera que los concejales tengan responsabilidad, respeto y memoria del lugar de donde vienen, sobre todo porque los vecinos están esperando soluciones y no que les mientan. La pandemia nos atravesó a todos, y desde el Municipio estamos arbitrando todos los medios para dar respuesta a cada reclamo.

La Secretaria de Gobierno, Dra. Fernanda Ibarra, le respondió a la actual concejal Laura Aloisi, quien brindó una nota en el diario El Tiempo. Claramente se ve el desconocimiento de la realidad, del trabajo que deben o deberían realizar los ediles, o está tratando de exacerbar el descontento social, sin entender que los vecinos y vecinas esperan que trabajemos por el bienestar de ellos, y que dejemos de hacer esa política partidaria que los deja en medio con sus necesidades sin resolver, expresó la funcionaria.

“La verdad es que me genera indignación los dichos de la Concejal Laura Aloisi, quien habla de reactivación económica a partir de la campaña de vacunación, cuando en PAMI de Azul, lugar donde ella justamente trabaja, se perdió la cadena de frío de más de 700 vacunas y jamás brindaron una explicación a la comunidad sobre lo ocurrido cuando atravesábamos el momento más crítico de esta pandemia”. De igual manera que resulta muy extraño el periodo de amnesia que tuvo Aloisi cuando una vecina de nuestra ciudad denunció el Vacuntario VIP que funcionaba dentro del hospital provincial de niños Argentina Diego, no solo no brindaron ninguna explicación sino que por todos los medios trataron de imponer el silencio, persiguiendo a quienes habían realizado la denuncia, subrayó Ibarra.

Por otro lado, dijo que: “parece vivir en un mundo paralelo, a diario los vecinos y vecinas nos manifiestan que no dan más con la crisis económica, ello se ve reflejado en la gente que se acerca a Desarrollo Social muchas veces hasta con vergüenza de tener que pedir ayuda, esta inflación no es producto de las políticas de Cambiemos, es producto de la pandemia y de la falta de un proyecto económico de este Gobierno del cual ella forma parte, siendo los únicos culpables y responsables de la falta de reactivación del país, la provincia y la ciudad” declaró.

Tal como ella afirma, el mayor gasto presupuestario del Gobierno Municipal de Azul, es destinado a la Salud, y nos parece bien que así sea, ya que no solo nuestro Hospital atiende las emergencias diarias, las derivaciones de centros médicos de la zona, sino que ha sido el único efector de salud que atendió y atiende casos de COVID.

En cuanto a la situación que atraviesa el hospital de Chillar, debería estar en conocimiento que el desperfecto de una de las dos ambulancias que tienen los chillarenses, se debió a la necesidad de tener esperar un repuesto que no se podía conseguir en el día en nuestro partido , y que, tal como lo afirmó el Secretario de Salud, no faltan insumos y las guardias médicas se encuentran cubiertas, y debido a la mala política provincial de salud, nos resulta muy difícil tentar a médicos de especialidades concretas que quieran ejercer en la ciudad de Chillar, manifestó la funcionaria.

Además, Ibarra retrucó, “parece de igual manera gracioso leer a Aloisi hablar sobre la cantidad de funcionarios, cuando ella justamente fue funcionaria de la gestión Inza, del área de Hacienda junto al Contador Daniel Mujica, condenado e inhabilitado a ejercer un puesto público, lugar desde donde se propició el cobro irregular de tasas vencidas, sobre sueldos y que le costó a José Inza atravesar una interpelación.

Asimismo, se refirió al reclamo de la edil, y dijo, “habla de áreas que quedaron para el olvido como cultura y deportes, cuando parece olvidar que recién ahora, y luego de un año y medio de pandemia comenzamos a poder transitar la posibilidad de realizar actividades culturales o deportivas”.

En otro orden de cosas, Ibarra dijo que, “es inadmisibles que como concejal desconozca que la ordenanza que se vetó desde el departamento ejecutivo, se debe a la gran inconsistencia que presentaba, ya existe una ley 13.298 que entre otras cosas, estipula al Consejo local de Niñez y adolescencia, y está por arriba de esa ordenanza”. Esa misma ley, establece la creación de un Servicio Zonal, descentralizado del gobierno de la Provincia que hoy se encuentra totalmente desmantelado, sin movilidad y prestando sus servicios en un inmueble municipal, como tantos otros que paga el Municipio de Azul. El Gobierno Camporista que ella representa, no se interesa por nuestros chicos y chicas, nos han respondido “déjenlos en la calle como se hace en el conurbano” y quienes conocen mi labor en el área, saben que siempre busco, junto a un equipo de profesionales, el bienestar para los chicos, chicas y adolescentes como así también, para las mujeres que han sido víctimas de violencias en el partido de Azul.

En tanto, al referirse al aumento de tasas, su respuesta fue que se basa en la misma realidad que vivimos todos, la inflación nos está ahogando y los valores se deben actualizar, claramente hay muchas cosas por mejorar, y hay servicios que deben reforzarse y efectuarse de manera eficaz, pero la edil no puede desconocer que la inflación no solo afecta a la canasta alimenticia, que por cierto ha alcanzado valores históricos, sentenció la Secretaria de Gobierno.

Y agregó “me llama mucho la atención cuando Aloisi habla de nuevos modos de recaudar, esperemos que no se refieran a los que con anterioridad quisieron imponer desde la gestión Inza, y la tercerización ilegal del cobro de tasas vencidas en manos de Néstor Requelme”.

Para concluir, la actual Secretaria mostró su enojo por los dichos de la funcionaria del PAMI Laura Aloisi sobre el Intendente Bertellys, quien según ella, Bertellys mira el ombligo, su bolsillo y después esconde la cabeza como el avestruz, y expresó: “verdaderamente da vergüenza que de una opinión así sobre el intendente Hernán Bertellys, parece que se olvida que fue el actual jefe comunal quien gestionó la finalización de las 298 viviendas del Barrio Bidegain, la Obra de la presa La Isidora para mitigar el impacto del agua en crecidas del arroyo Azul, el puente Mirande en la localidad de Cacharí, el saneamiento del EcoAzul, el parque Eólico Los Teros, obras de cloacas en barrios residenciales que esperaban decisiones políticas para realizarse, entre otras obras que gestionó por el bienestar de los vecinos del partido de Azul.