Carta de la familia Granel a Layus de Ford Roas

Atravesada por el dolor y las circunstancias y después de despedirlo, junto fuerzas para escribir éstas sentidas palabras para honrar a mi querido hermano Camilo, “Tito”, el “Loco” Granel o como fuera conocido.

Es cierto que su carácter, cabrón, fuerte y temperamental despertaba amores y no tanto; pero era indiscutible que su presencia no pasaba desapercibida para nadie, como tampoco su forma de relatar distintas situaciones personales o vividas dentro de la agencia, cargadas de exageraciones y gesticulaciones infaltables… que voy a extrañar.

Disponibilidad era otra virtud para con todos y qué decir si se trataba de su AGENCIA ROAS querida…, se le hinchaba el pecho cada vez que la nombraba, casi 50 años trabajando con pasión, siempre al pie del cañón. ¿Había que viajar? Ahí estaba... sea para nuestra familia, sea para Don Noel o algunos de sus hijos, como bien lo recordó usted al hablar ese día de despedida. Agradezco esas palabras y también aprovecho a felicitarlo por la acción solidaria que lleva esa agencia en donaciones de leche, cuestión que desconocía hasta ese día. Desde mi humilde lugar y sin ánimo de ofender, deseo que también la seguridad laboral en los empleados esté reforzada y dentro de sus prioridades, sobre todo en aquellos que tienen mayores riesgos de vida.

Como ya todos pudimos constatar… literalmente dejó la vida por esa Agencia Roas.

Por eso, señor Layus le pido que esta noche al levantar su copa para brindar con su familia también la levante en recuerdo de ese hombre que tuvo en su empresa, porque nosotros no tendremos la fuerza para hacerlo.

Con profundo dolor: Isabel Granel de Paladino (madre y hermana).