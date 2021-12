Jornada de donación voluntaria de sangre 

La actividad es organizada por el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, en colaboración con el Hospital Materno Infantil y el Sanatorio Azul.

Cabe destacar que las personas que decidan donar deben ser mayores de edad, no tener enfermedades crónicas y no haber tenido Covid durante el último mes. En tanto se comunica que no deben estar en ayunas, pueden desayunar o almorzar alimentos libres de grasas.

Luego de donar sangre las personas podrán disfrutar de una vianda realizada por El Maca Cocina.