¿Los supermercados deben continuar cerrados los domingos?

En la red social de Facebook, el Jefe de Gabinete Alejandro Vieyra manifestó la necesidad de repensar si debemos continuar con los supermercados cerrado los días domingos. Sobre todo cuando muchos vecinos ese día deciden ir a comprar a ciudades vecinas. Además, Azul sería la única ciudad que el día domingo se encuentra sin ningún lugar abierto para realizar compras, y eso es algo que resulta incomprensibles para los turistas que recorren nuestra cuidad.

“Domingos sin prohibición: Seguramente cuando los defensores de que los Supermercados estén cerrados en Azul los días Domingos, lean nuestra propuesta, plantearán que el Municipio tiene temas más prioritarios que atender. Claramente que el gobierno Municipal es la caja de resonancia de muchas situaciones que reclaman los vecinos y su pronta atención y solución. Una cosa no impide la otra, el orden de prioridades, “la agenda de la gente”, es a los que nos toca gobernar la guía que debemos priorizar al momento de tomar decisiones y canalizar inquietudes.

Creemos que es el momento de poner en debate hasta cuando el partido de Azul va a ser el único distrito en la Provincia de Buenos que el ciudadano no pueda tener acceso a poder hacer sus compras en supermercados, el día que tiene mayor tiempo para hacerlo: el Domingo.

Hemos consultado informalmente con algunos centros comerciales en Azul y no solo manifestaron su predisposición a abrir los Domingos, si no también agregaron que se sumarían mayores fuentes de trabajo, ya que incorporarían nuevo personal para cubrir los días francos de los actuales empleados.

No debemos también dejar de lado la cantidad de Azuleños, que su poder adquisitivo le permite, ir los Domingos a las ciudades vecinas que tienen si sus Supermercados abiertos, o sea “dejan” su dinero fuera de Azul.

Cuando vemos que ya hay cadenas en todo el país que mantienen sus puertas abiertas las 24 hs; nosotros aquí estamos a contramano y en las antípodas de ello.

Es un tema que lo venimos hablando durante estos últimos años y nos encontramos con la intransigencia de los dirigentes gremiales del sector. Teniendo en cuenta que no hubiera sido correcto platearlo esto este año, ya que en la oferta electoral había un candidato que es el representante absoluto de la defensa del cierre de los supermercados el Domingo.

Por ello creemos que es este un momento propicio para debatirlo.

Escuchar las opiniones de los ciudadanos fue un eje de campaña de la mayoría de los espacios que compitieron en las elecciones. Seguramente no es una novedad nuestro planteo, ya que fue un tema que surgió permanentemente escuchando a los vecinos.

Es simple: no obligar a nadie, dejar a criterio de cada establecimiento su apertura y así nos alejamos definitivamente de la palabra PROHIBIDO”. Ver menos