Recorrida por emprendimientos locales

El intendente Hernán Bertellys -acompañado por el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra; la secretaria de Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible Alejandra Pais y la directora de Economía Social y Juventud Jéssica Córdoba- visitó a dos beneficiarios del Programa Empleo Independiente.

Se trata de Juan Contursi de RC Arte en Madera y de Mariela Bevacqua de MBV Cerámica de Autor.

En la ocasión, el jefe comunal destacó que "vinimos a ver cómo van evolucionando en el desarrollo de cada emprendimiento y de qué manera los seguimos acompañando."

“Para nosotros como funcionarios públicos lo importante es ver los fondos que entregamos a modo de subsidio que lleguen a buen puerto. Y claramente acá han llegado porque se ha transformado en fuente de trabajo, en sustento de una familia"-agregó Bertellys.

Al respecto, Vieyra manifestó estar orgulloso de los emprendedores y recalcó que "el orgullo obviamente de poder dar una mano pero también es a quién, en este caso el artista con todo esa libertad, esa forma que tienen ellos de entregarse; así que muy contentos porque cada vez que nosotros podemos dar una mano a los que son creativos y creadores, nos vamos con esta doble satisfacción."

Por su parte, Contursi expresó que "cuando salió el plan de ayuda, nos fuimos a anotar al municipio; eso nos permitió poder adquirir las herramientas. En mi caso para poder ejercer mi oficio, hago todo lo que sea tallado”.

Por último, Bevacqua detalló que "la ayuda principalmente fue un torno alfarero, en lo que es tiempos de producción me aceleró muchísimo, y después bueno fueron muchas herramientas manuales que no tenía, que no se conseguían acá y cosas que necesitaba para darle un empuje al emprendimiento, a la producción".