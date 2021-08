Radio Azul miente

El día martes 10 de agosto, la emisora Radio Azul publicó un escrito mintiendo no solo sobre este portal digital de noticias: noticiasdeazul.com sino que ensució a su directora propietaria.

Como consecuencia de la mentira publicada por Radio Azul, como directora propietaria del medio me veo en la obligación de enviar una carta documento, y hacerla pública, ya que como profesional de las noticias, no puedo dejar que se siga reproduciendo información mentirosa e inexacta, como la que ya nos tienen acostumbrados a escuchar y leer, los comunicadores que trabajan en la emisora y en la página de Facebook de Radio Azul.

Carta Documento (Fecha de emisión 11 de agosto de 2021)

“Me dirijo a Uds., en virtud de vuestras “INEXACTAS y DIFAMATORIAS” afirmaciones vertidas en la red social (Facebook: Sitio Radio Azul) el pasado 10 de agosto de 2021, las cuales que paso a transcribir parcialmente, referentes a mi persona y actividad profesional, bajo el título: “La Gestión Bertellys – Vieyra paga millones en pauta publicitaria a medios afines”.-

“…En el caso de la comunicadora Luciana Conti, ligada a un portal de noticias y a una página de Facebook, la cifra ascienda a $ 355.000 por cuatro meses, donde se pagaron por “compra directa”, sin especificación del servicio brindado, órdenes de $ 60.000, $ 145.000, $ 60.000 y $ 90.000 correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo…”.

Vuestra temeraria afirmación es absolutamente falsa e injuriosa.

En primer término creo que no hace nada bien a nuestra profesión señalar a determinados medios de prensa como afines a tal o cual gobierno. En lo personal nunca se me hubiese ocurrido enrostrar tal situación a vuestra emisora como afín a los gobiernos nacional, provincial o, en especial al anterior gobierno Municipal del Dr. Inza, por el solo hecho de gozar de generosas pautas publicitarias. En otras palabras, vuestras afirmaciones hablan mucho más del proceder y motivaciones de Uds., que de la suscripta.

Por lo demás NO ES CIERTO las cifras informadas como percibidas por pautas, por el contrario, pongo a vuestra disposición, de todos sus oyentes y lectores las ordenes de compras n° 1130 por los meses de marzo y abril del corriente por $ 30.000, la 1985 por meses de mayo, junio y julio por igual monto y la 745 del Concejo Deliberante por meses de marzo a diciembre a razón de $ 14500 por mes. Todo lo cual difiere muchísimo de vuestra tergiversada y tendenciosa información vertida.

“El derecho de prensa no protege la falsedad ni la mentira, ni la inexactitud cuando es fruto de la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información: la reconocida libertad de prensa no resulta un Vil de indemnidad que autorice a un individuo a proferir y divulgar cualquier especie sin ninguna consecuencia, ya que resulta obvio que de aceptarse esa tesis sólo resultaría sancionable la injuria que por su modo de exteriorizarse tendría menor difusión y no aquella otra de mayor poder vulnerante” (CNFed., Crim., y Corre., Sala II, Martiré Guillermo y otro”, del 16/11/89, JA 1993-II”.-

Por todo lo expuesto les intimo perentorio y único plazo de 72 horas de recepcionada la presente proceda a informarse correctamente y rectificar comunicación, por el mismo medio, bajo expreso apercibimiento que de no eliminar publicación falsa, ratificar o eventualmente guardar silencio ello será tomado como tácita reafirmación y, por ende procederé a la promoción de la correspondiente acciones por los daños y perjuicios que vuestras falaces afirmaciones me producen por afectación a mi dignidad--honra, reputación e imagen- (Conf. arts., 51, 52, 1716, 1737, 1738, 1739, 1740, concordantes y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación). Todo con la correspondiente promoción de las acciones pre judiciales obligatorias en el ámbito bonaerense Ley 13951.-

A todos los efectos legales derivados del presente constituyo domicilio especial en mis abogados Estudio Conti & Asociados, sito en calle Burgos n° 339 de la ciudad de Azul, Tel. 02281/426202/430676/652532. E-mail [email protected], atención de lunes a viernes de 09 a 17 horas horario especial por emergencia sanitaria (DNU 260/20 hoy 167/21).

QUEDAN UDS., DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, INTIMADOS Y APERCIBIDOS.

Azul, 11 de Agosto de 2021.

Firma: LUCIANA ANDREA CONTI

Lo cierto, es que no puedo dejar pasar las injurias de Radio Azul, porque tanto yo como todo el equipo que trabaja en noticiasdeazul.com nos esforzamos desde el año 2012 en tratar de estar para cada azuleño y azuleña que necesita información.

Estamos convencidos que nuestra labor necesita de compromiso y responsabilidad, y son los mensajes de los lectores a través del paso del tiempo, quienes dan cuenta de lo que expresamos.

Si, hemos sido castigados durante la gestión de Inza, y hemos sufrido hasta cuatro hackeos, perdiendo toda la información publicada. También hemos recibido aprietes que pretendían censurar nuestra manera de comunicar.

El gobierno kirchnerista azuleño de esa época nos castigaba de esa manera, pero también resulta verdadero comentar que, como periodista he contado con pauta del ex Intendente Omar Duclós, José Inza, y Hernán Bertellys, al igual que de todos los espacios políticos. Pero nunca, y eso se pueden quedar tranquilos nuestros lectores, nunca hemos aceptado valores abultados como muchos que realizaron esa publicación injuriosa, porque estamos convencidos que para ser periodistas hay que ser buenas personas, y trabajar, no esperar que un gobierno, del color político que sea, baje plata para armar algún “kiosquito raro”.

Noticiasdeazul.com elige como desde el primer día que arrancó en mayo de 2012, a la gente, a los vecinos y vecinas del partido de Azul.