Comunicado de la precandidata de "Vamos con vos"

En estos días he escuchado y leído en diversos espacios, ¿quiénes son éstos? Y digo... ¿quiénes deberíamos ser?

Por eso, me gustaría que nos conocieran.

Ante todo... Somos un equipo de ciudadanos con la firme convicción de que se puede hacer política de la mano de un referente como Florencio Randazzo, que tiene una mirada inclusiva y con valores, ejes y una línea que conduce a la apología del trabajo, la reducción de la pobreza, una ponderación de la educación como única manera de salir de la situación que atravesamos y una búsqueda imperiosa de mejorar el sistema de salud pública tan debilitado que tenemos.

Cada uno de los que integramos esta lista, la de "Vamos con vos" queremos lo mismo, un Azul mejor y con posibilidades para todos, una ciudad de la que no se quieran ir, si no a la que sea una gran idea venir...

Somos, insisto, ciudadanos comunes que queremos trabajar para convertir a Azul en una gran oportunidad de crecimiento y con alternativas para todos.