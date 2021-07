Comunicado del Consejo Escolar por las obras de gas en las escuelas

Desde el Consejo Escolar hemos mantenido con claridad nuestra postura con respecto a la presencialidad en las Escuelas.

Conscientes de la situación que estamos atravesando, no ha sido secundaria la importancia dada a los cuidados, pensando siempre en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, docentes y auxiliares, demás integrantes de la comunidad educativa que a diario transitan las aulas, y a sus respectivas familias.

Parte de los cuidados están vinculados directamente a evitar la propagación del virus Covid19, pero no son los únicos, entendemos también la importancia de las condiciones de seguridad y bienestar con la que las clases deben ser dictadas y por lo cual venimos trabajando.

Con respecto esto último, vemos la necesidad de compartir la situación actual de las instalaciones de gas, entendiendo la importancia de los sistemas de calefacción de nuestras Escuelas.

Se vienen realizando tareas de puesta a reglamento de las instalaciones, luego de encontrarnos con muchas irregularidades. Cañerías y artefactos que no estaban en condiciones para su uso, como situaciones sin declarar ante la empresa prestataria de gas, son algunas de ellas.

En el marco del convenio realizado entre Camuzzi Gas Pampeana y el Gobierno de la Provincia de Bs As, para realizar inspecciones en los establecimientos escolares, nos encontramos con irregularidades que no podían ser subsanadas con una reparación menor.

Algunas de ellas llevaban más de 20 años, como intervenciones sin control, cañerías corroídas por los años, artefactos que se fueron anexando a medida que las instituciones crecían, etc.

Solo a modo de ejemplo, es la realidad que hoy se vive en la Escuela Técnica N° 2, escuela que cuenta con 64 artefactos colocados, y solo 14 artefactos son los declarados.

Entendemos que no es necesario aclarar que el motivo de estos problemas es la desidia de muchos años. Frente a esto, no elegimos la persecución y búsqueda de culpables, elegimos ponernos a trabajar frente a cada una de estas falencias con la que nos fuimos encontrando, con el convencimiento de que es nuestra obligación garantizar mejores condiciones de acceso al aprendizaje y sobre todo preservando la integridad de todos quienes transitan, trabajan y están vinculados de una u otra manera con la vida cotidiana de las instituciones escolares.

Durante el año 2020, por motivos de público conocimiento, una pandemia mundial de la cual no somos ajenos y aún hoy lamentablemente sufrimos, se realizaron muy pocas inspecciones por decisión de la empresa Camuzzi Gas Pampena.

Pese a este contexto, al día de la fecha se llevan inspeccionados casi la totalidad de los establecimientos. Se han corregido las indicaciones realizadas por la empresa Camuzzi en cada establecimiento, retiraron medidor en 8 escuelas, hay 4 edificios en obra y 3 licitaciones próximas a salir, sumado a ello 4 servicios que se enviaron a provincia para su aprobación.

Cabe destacar que durante el 2020 no se recibieron fondos afectados a reparaciones de gas, y durante el 2021 ingresaron para obras de gas covid (riesgo inicio) $ 6.933.088, reparaciones menores de gas e instalación de gas $ 763.200 y compra de calefactores $ 508.200 Frente a la decisión de la realización de estas obras, nos encontramos con que no se cuenta con personal calificado para las mismas, es inexorable dar cumplimiento a los requisitos de Camuzzi Gas Pampeana, para lo cual se necesita profesional matriculado categoría 1 o 2.

En ese sentido invitamos nuevamente, como siempre lo hacemos, a que se acerquen al Consejo Escolar, calle De Paula N° 1130, a informarse para inscribirse como proveedores.

Esta situación de urgencia ha llevado a convocar a personal idóneo de otras ciudades por no contar con interesados en nuestro Partido.

Ya compartido el análisis de la situación actual de nuestras escuelas, informamos a continuación el detalle de los establecimientos afectados y los fondos asignados para garantizar un pronto regreso a las aulas, pero de forma segura, sin poner en riesgo la integridad de ningún ciudadano que transita por nuestros edificios educativos.



Escuelas finalizadas obras de gas

EP Nº 8 – E.E.S. Nº 3 (Chillar) $ 2.100.000 FONDO GAS COVID y aporte municipal para compra de 12 calefactores

Esc. Estética: $ 890.000 FONDO GAS COVID

E.E.E.: Nº 506 (Cacharí) $ 760.000 FONDO GAS COVID

J.I. Nº 903 (Chillar) $ 290.000 FONDO COMPENSADOR

C.E.C. Nº 802: $280.00 FONDO REPARACIONES MENORES DE GAS

E. E.E Nº 507 $ 120.000 FONDO COMPENSADOR

E.E.S N° 5: $ 50.000 FONDO COMPENSADOR



Escuelas en obra actualmente

EP Nº 23 (Cachari) 1.145.000 FONDO GAS COVID

C.E.C. Nº 801 (Cachari) $ 1.460.540 FONDO GAS COVID

J. I Nº 904 $ (Cachari) $ 1.074.950 FONDO GAS COVID

E.E.S.T. Nº 2 $ 4.165.000 FONDO GAS COVID

EP Nº 56 (chillar) $ 1.720.000 FONDO GAS COVID (ya licitada)



Escuelas autorizadas obras gas

EP Nº 6 (Cachari)

CEF Nº 97(Cachari)

E.E.T Nº 1



Escuelas sin gas

EP Nº 21

EP Nº 28

J.I Nº 913

EP Nº 64