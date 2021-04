Taller de Empleabilidad para beneficiarios el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

El objetivo de la propuesta es que los participantes puedan iniciar un proceso de definición de su proyecto ocupacional; detectar oportunidades de empleo en el ámbito local de residencia acordes a su perfil y definir acciones a seguir, a fin de prepararse mejor para la búsqueda de empleo.

El taller está orientado a asistir a las personas que presentan dificultades para el ingreso en el mercado laboral, a través de la identificación de sus capacidades y competencias y de las posibilidades y restricciones del contexto, para desarrollar estrategias de inserción laboral. Todo esto entendiendo que el campo laboral se refiere a la inserción en un puesto de trabajo, lo que supone aproximarse al conocimiento de las distintas alternativas de trabajo.

La capacitación comenzará en mayo con horario a confirmar y tendrá una duración de dos meses. Se dictará de manera virtual, a través de Zoom.

Destinatarios del Taller

La iniciativa está destinada a postulantes o beneficiarios del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de Social de Nación.

Dicho Programa tiene la inscripción abierta para los jóvenes entre 18 y 24 años, que no tengan un empleo formal registrado o en blanco, que no cobren alguna prestación de ayuda social y que no hayan finalizado los estudios secundarios obligatorios.

El beneficio económico que paga el Ministerio a los participantes es de $4500 por mes.

Información

Los interesados en obtener mayor información podrán dirigirse al área municipal de Empleo, [email protected]; tel. 434569.