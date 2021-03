Situación Covid-19: nuevas medidas para nuestra ciudad

Entre las acciones más importantes se destacan el límite horario de la 1 a.m. para el cierre de locales gastronómicos y la prohibición de circulación en el horario de 1 a 5. Respecto al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, se decidió disminuir la circulación dentro del nosocomio, suspender las visitas, utilizar el servicio de guardia sólo para emergencias, entre las 13 y las 15 atender en la guardia solamente por urgencias ya que ese lapso se utiliza para reevaluación de pacientes COVID-19 y restringir a partir de abril, el número de turnos para consultorio externo de todas las especialidades.

En principio, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra explicó que el intendente Hernán Bertellys no pudo estar presente debido a un problema de salud de un familiar directo y explicó que estas medidas que se implementan a partir de hoy, se aplicarán –por el momento- solamente para la ciudad de Azul.

“Estamos en una segunda ola, obviamente tomamos estas decisiones asesorados por todo nuestro equipo médico y cuidando a nuestro hospital porque es el único centro de salud COVID en el distrito. Apelamos a la responsabilidad social individual no hay otra forma de salir. Nosotros tenemos que acotar el tema de la nocturnidad y la circulación en esas horas”-expresó.

Más adelante, pidió a los vecinos que durante la próxima Semana Santa permanezcan en el partido de Azul. “El Estado solo no puede, necesitamos la colaboración la empatía del ciudadano, la ciudadana, que nos ayuden a nosotros a tener las herramientas en el momento que más las necesitemos porque nadie está liberado de tener un familiar, un amigo, un conocido buscando una cama de terapia”-afirmó.

En este contexto, se recordó que los vecinos podrán llamar al 103 para denunciar fiestas clandestinas o encuentros no autorizados.

Medidas en el Hospital Pintos

En cuanto a la situación en el Hospital Dr. Ángel Pintos, su directora Claudia Sirote expresó que “el hospital es el único prestador del Partido y somos derivación de otros lugares, es el único que tiene 24 horas de guardia, que tiene una cantidad de profesionales importantes pero que tiene que abarcar absolutamente todas las áreas, entonces tomamos estas medidas”.

En tal sentido y respecto al uso de la guardia, indicó que “debe ser exclusivamente para las emergencias, todo lo que no sea emergencia se podría canalizar por otros lugares; es decir la gente que tiene obra social podrá ir a consultorios privados o podría dirigirse a las instituciones privadas que hay en la ciudad. No podemos atender patología que son crónicas o que son subagudas, porque en realidad un paciente febril, que es lo que está aumentando diariamente los casos, lleva una logística importante para atenderlo, entonces, al haber dos o tres médicos de guardia, se hace muy difícil darle respuesta a toda la demanda que tiene la gente”.

Por otra parte, detalló que “cuando restringimos las visitas en el hospital, no es lo que desearíamos, pero cuidando a quienes están en el lugar, cuanto menos circulación es mejor”.

Por último, aclaró que “creemos que en esta instancia en la que estamos donde hay una demanda enorme, queremos anticiparnos y esto no es para crear caos, pero nosotros queremos estar preparados para lo que se viene, que creemos que es un incremento muy importante de los casos”.

Hisopados y aumento de casos

En cuanto a los resultados de las últimas estadísticas, el director de Atención Primaria de la Salud Martín Maraschio relató que “hay un aumento sostenido del número de casos, en estos últimos días un poco más, es esa segunda ola que habíamos previsto para mediados de marzo. También vemos que aumentaron sustancialmente la cantidad de jóvenes; en el mes de enero de entre 15 y 29 años y a partir de febrero empezó a aumentar la casuística en los pacientes de 30 a 45 años y entre 45 a 60 años”.

Consultado respecto a los hisopados que se realizan diariamente, dijo que “tenemos una limitación que es no poder procesar en el hospital así que dependemos de los días que procese el Hospital de niños que ni domingos ni feriados lo hace; por eso aparecen días que no se registran porque no podemos hisopar y no mandar”.

En tanto, puso de manifiesto que “el Rastrear es una herramienta que podemos utilizarla en el momento que necesitamos y aumentar el número de hisopados cuando esté indicado para no desperdiciar el insumo”.