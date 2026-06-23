Internos de la Unidad 7 de Azul restauraron mobiliario

Personas privadas de libertad alojadas en la Unidad 7 de Azul llevaron adelante trabajos de restauración de mobiliario escolar y elementos recreativos destinados al comedor Puertas Abiertas, en una iniciativa solidaria que busca fortalecer los vínculos con la comunidad y promover la inclusión social.

La actividad se desarrolló en los talleres de la unidad penitenciaria dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y permitió recuperar más de un centenar de elementos que serán utilizados por la institución local que acompaña a familias de bajos recursos mediante propuestas educativas, recreativas y sociales.

Entre los trabajos realizados se encuentran la restauración de 60 sillas infantiles, 35 sillas para adultos, cuatro banquetas con respaldo, dos arcos de fútbol y un pasamanos, además de otros elementos de equipamiento y juegos que volverán a tener utilidad en las actividades diarias del comedor.

La institución beneficiada es coordinada por Soledad Agostino, quien junto a integrantes del establecimiento penitenciario acompañó la entrega de los materiales reacondicionados.

Desde la Unidad 7 destacaron que estas tareas no solo representan un aporte concreto para organizaciones de la comunidad, sino que también permiten que las personas privadas de libertad desarrollen conocimientos vinculados a distintos oficios, fortaleciendo habilidades laborales y promoviendo valores como el compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Las acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, orientadas a favorecer procesos de inclusión social a través de la capacitación laboral y la participación en proyectos solidarios con impacto directo en la comunidad.

De la actividad participaron el director de la Unidad 7, Sergio Braun; el subdirector de Régimen, Eduardo Ramírez; el subdirector de Inclusión, Matías Silva; el jefe de Talleres, Mauricio Albisini; la auxiliar de Talleres, Ariana Restivo; y la coordinadora de Puertas Abiertas, Soledad Agostino.

La iniciativa permitió que mobiliario y elementos recreativos que se encontraban deteriorados puedan volver a ser utilizados por niños, jóvenes y familias que concurren diariamente al comedor, generando un beneficio directo para la comunidad azuleña.