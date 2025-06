Reclamo de un abuelo a PAMI

Un vecino de nuestra ciudad, afiliado de PAMI, quiere hacer pública la situación desesperante que atraviesa desde hace tres meses. Tiene 85 años, múltiples patologías y una historia clínica delicada: fue operado por un cáncer de colon maligno, lo que derivó en una colostomía permanente. Luego, por complicaciones, debieron realizarle una nefrostomía permanente, además de una sonda vesical por una prostatitis avanzada. También sufre las consecuencias de una fractura que le dejó una pierna 10 cm más corta y rotada, y padece un aneurisma de aorta abdominal que requiere cirugía.

Desde hace tres meses PAMI le niega el acceso a un enfermero que le realice la higiene necesaria y al kinesiólogo que lo ayudaría a disminuir los dolores con ejercicios indicados. Tres meses sin respuestas, dando vueltas entre presentaciones y trámites.

La situación empeora cuando sus familiares —quienes hacen todo lo posible para cuidar de él— reciben tratos inadecuados desde el área de legales de PAMI Azul. Resulta difícil entender cómo, en un sistema que debería estar al servicio de quienes aportaron toda su vida, se les niegan derechos tan básicos.

Cabe recordar que el actual jefe de PAMI Azul, Pablo Di Salvo, fue en su momento una de las voces más activas reclamando por redes sociales cuando se trataba de necesidades de su entorno familiar. Hoy, en cambio, parece dar la espalda a quienes representa.

La situación de los jubilados en Azul es alarmante: la falta de médicos de cabecera, profesionales que ya no atienden por PAMI, demoras, escasa cobertura de medicamentos y negativas a brindar atención domiciliaria indispensable, como en este caso.

Hoy esta familia, desesperada, se ve obligada a iniciar un amparo judicial con un abogado particular, a pesar de que desde el área legal de PAMI les habían asegurado que no era necesario. Perdieron tiempo, dinero y energías. Todo eso, mientras el afiliado sigue sin los cuidados que necesita.

Para finalizar, piden a las autoridades una respuesta urgente y a la comunidad que no naturalice más estas situaciones. “No podemos seguir permitiendo que se vulneren los derechos de nuestros adultos mayores”.