Esta mañana en la Delegación Municipal de Chillar, el intendente Nelson Sombra puso en funciones a Silvana Leggio, quien desde mañana será la delegada de la localidad.

En principio, el jefe comunal mantuvo una reunión de trabajo con Leggio de la cual también participó el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, el subsecretario de Gobierno Jonathan Martínez y el delegado saliente Juan Manuel Cabral.

En la oportunidad, abordaron los ejes de trabajo que se desarrollarán durante la gestión.

Al respecto, dialogaron sobre los proyectos, acciones planificadas y desafíos por delante enfatizando en la consolidación de cuestiones administrativas y técnicas, como variables fundamentales para lograr la eficiencia del Estado.

A su vez, analizaron el proceso de transición, las dinámicas laborales internas del espacio y la necesidad de continuar con la construcción de confiabilidad con la comunidad.

Posteriormente, los funcionarios conversaron con el personal municipal presentes y vecinos que se encontraban en el lugar realizando sus respectivos trámites. Allí el mandatario local resaltó la importancia del compromiso comunitario donde todos los actores deben involucrarse para garantizar el éxito de Leggio en la gestión y que la población reciba servicios de calidad.

En ese marco, el intendente Sombra expresó que “tenemos un montón de expectativas positivas. Poder involucrar a miembros de la sociedad civil en roles de gestión es sumamente gratificante”.

“Le brindaremos el acompañamiento necesario a Silvana Leggio que se hace cargo a partir de las 00 horas de mañana de la Delegación de Chillar, que es su ciudad natal para la cual tiene muchas ideas y ganas de transformar”- destacó.

Por su parte, Leggio señaló que “ya todos en Chillar me conocen. Apuesto a que el pueblo crezca, que haya un cambio y que la comunidad me apoye. Queremos que el pueblo se levante, que puedan decir 'qué lindo está Chillar'. No vengo de ninguna gestión política y agradezco al Intendente la oportunidad que me dio para estar en este lugar. Estaré a disposición de la población”. Foto: Lucas Tedesco