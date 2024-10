En Junín, se disputó la 8ª fecha del Prix de Ajedrez del Centro

Allí, se reunieron 189 jugadores provenientes de Azul, Bolívar, O´Brien, Chacabuco, Bragado, La Madrid, Henderson, Junín, Las Flores, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Salto, Lincoln, 25 de Mayo, Saladillo, 9 de Julio y San Nicolás.

El torneo se disputó por sistema suizo a 7 rondas, mientras que el tiempo de reflexión fue de 12 minutos y un incremento de 3 segundos por jugada y por jugador para todas las categorías.

Las posiciones finales fueron las siguientes;

Sub 8 (27 jugadores)

1° Arouxet Bautista de Olavarría.

2° Felipe Morales de Bolívar.

3°Nicolás Ozafran de Pergamino.

Muy buena actuación de Zahira Verón, seguida por Jano Levigna, ambos de Azul.

Sub 10 (31 jugadores)

1° Tomás Casquero de Pergamino (actual campeón argentino de la categoría).

2° Gino Caverlotti de Bolívar.

3° Fausto Copis de 25 de Mayo.

6° Dante Long de Azul.

9° Agustín Barbosa de Azul.

13° Bautista Verón de Azul.

14° Juan Bossi de Azul.

Sub 12 (26 jugadores)

1° Santiago Ozafran de Pergamino.

2° Francina Pugliese de Junín.

3° Benjamin Gonzalez de Junín.

13° Ian Levigna de Azul.

Sub 15 (42 jugadores)

1° Alex Gallo de Bragado.

2° Jonas Olivera de Junín.

3° Manuel Torrado de Pergamino.

21° Nicolás Gorga de Azul.

Sub 18 (64 jugadores) (compiten con Mayores y Senior clasifican por separado)

1° Thiago Negrette de Saladillo.

2° Antonella Spata de 25 de Mayo.

3° Lautaro Aranda de Bolívar.

Libres (64 jugadores) (compiten con Sub18 y Senior, clasifican por separado.

1° CM Gonzalo Garavano de 9 de Julio.

2° Rumi Osvaldo de O´Brien.

3° Santarelli Luis de Pehuajó.

8° y mejor Senior Gustavo Godoy de Azul.

La próxima fecha del Prix se jugará el día 10 de noviembre en Lincoln.