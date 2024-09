Azuleños se destacan en el Regional de los Juegos Bonaerenses

Ayer, en la ciudad de Las Flores, se llevó a cabo la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2024, con una notable actuación de la delegación de Azul en las disciplinas de natación convencional, natación para personas con discapacidad (PCD) y acuatlón.

Resultados en Natación Juvenil

En natación juvenil, los siguientes nadadores azuleños lograron destacarse como ganadores en sus respectivas categorías:

Candela Ochandategui, sub 18, 200 metros libres

Manuela Fonseca, sub 14, 50 metros libre

Juana Oliva, sub 14, 200 metros libres

Morena Stutz, sub 16, 100 metros espalda

Ema Morillo, sub 16, 100 metros libres

Itatí Perafán, 50 metros libres

Sasha Castiglione, sub 16, 200 metros libres

Bianca Vitale, sub 14, 100 metros mariposa

Natación PCD

En la categoría de natación para personas con discapacidad (PCD), varios azuleños avanzaron a la final:

Valentino López (CEF 35), ganador en +17 intelectual libre 50 metros

Martina Román (CFI N° 1), ganadora en +17 intelectual libre 50 metros

Esteban Sánchez (Escuela Municipal de Paradeportes), ganador en +17 motor S2 libre 50 metros

Valentina Arias (Escuela 505), ganadora en sub 16 motor S3 libre 25 metros

Pablo Toranza (Escuela 505), segundo en +17 auditivos libre 50 metros

Además, Maximiliano Polo se aseguró su lugar en la final al resultar ganador en la categoría trasplantados +18 libre 50 metros.

Acuatlón

En la disciplina de acuatlón, los deportistas azuleños que avanzaron a la final de los Juegos Bonaerenses 2024, a celebrarse en Mar del Plata, son Victoria Valdez, Ayrton Roldán y Santiago Vivas.

La destacada participación de los atletas de Azul sigue dejando huella en este importante certamen provincial, donde buscan seguir cosechando éxitos en la final.