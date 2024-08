Orden del día dela décima segunda sesión ordinaria

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024 - 20 de agosto de 2024 – 16.00 horas

ORDEN DEL DÍA



1. Concurrencia del Secretario de Gobierno y Jefe de Gabinete a los fines de exponer respecto de la marcha del gobierno municipal y brindar información solicitada por concejales, dando cumplimiento a lo dispuesto por Ordenanza N° 4.117 y su modificatoria.

2. Aprobación de las actas correspondientes a la Séptima Sesión Ordinaria del presente ejercicio y a las Sesiones Especiales realizadas los días 16 y 19 de julio pasados.

3. Lectura de Notas Recibidas.

4. Expte. “T” 225/2024. INTENDENTE MUNICIPAL. Eleva actuaciones iniciadas por Torres del Sur S.A., con proyecto de Ordenanza ref. Autorizar a la mencionada empresa a modificar las ventanas del frente preservado del inmueble ubicado en avenida 25 de Mayo y calle Bolívar, denominado “Palacio Bargas”.

5. Expte. “S” 1.841/2018. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, con proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal y proceder a la venta de un bien rodado en estado de desguace consistente en un tractor Deutz modelo 1970.

6. Expte. “S” 2.345/2022. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes totalmente obsoletos del Hogar Agrícola de Azul.

7. Expte. “S” 2.420/2022. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes totalmente obsoletos pertenecientes a la Dirección de Educación.

8. Expte. “S” 2.421/2022. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal un bien totalmente obsoleto perteneciente al Jardín Maternal “Rubén César De Paula”.

9. Expte. “S” 2.635/2022. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes totalmente obsoletos pertenecientes a la Dirección de Sistemas y Modernización.

10. Expte. “S” 2.934/2022. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes totalmente obsoletos pertenecientes a la Escuela de Música.

11. Expte. “S” 764/2023. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes totalmente obsoletos de diversas áreas municipales.

12. Expte. “S” 880/2023. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes obsoletos pertenecientes al hogar de ancianos “Alejandro Lencioni” de Cacharí.

13. Expte. “S” 1.318/2023. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes totalmente obsoletos pertenecientes a la Dirección de Ingresos Públicos.

14. Expte. “S” 1.964/2023. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Autorizar al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio municipal bienes obsoletos pertenecientes a la Unidad Sanitaria N° 6.

15. Expte. “D” 3.006/2023 ALCANCE 4. DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, VIALIDAD Y TRANSPORTE Y DE INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Fijar sentido de circulación vehicular en sector de ingreso al Parque y calles aledañas debido a la obra de construcción de la rotonda con distribuidores en avenida Pellegrini.

16. Expte. “D” 1.911/2024. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Aceptar las donaciones a la Municipalidad de Azul efectuadas por feriantes que participaron con sus stands en la 36° edición de la Fiesta Nacional de la Miel -Azul 2024.

17. Expte. N° 16.107/2024 C.D. DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y DE INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA aconsejando la aprobación, con modificaciones, del proyecto de Ordenanza ref. Regulación para la gestión de residuos derivados de la utilización de aceites vegetales.

18. Expte. N° 16.148/2024 C.D. DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y DE INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Adherir la Municipalidad de Azul a la Ley provincial 15.403 que crea el Sistema Provincial de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.

19. Expte. N° 16.172/2024 C.D. DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, VIALIDAD Y TRANSPORTE, DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA aconsejando la aprobación del proyecto de Ordenanza ref. Declarar Patrimonio Cultural-Natural del partido de Azul al balneario municipal “Almirante Guillermo Brown”; reglamentar el uso seguro del mismo; y derogar la Ordenanza 2.005/2002.

20. Expte. N° 15.594/2023 C.D. DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA, aconsejando el archivo de las presentes actuaciones (BLOQUE FRENTE DE TODOS. Eleva proyecto de Ordenanza ref. Modificar la Ordenanza 4.260 de creación del Registro de Demanda Habitacional en el ámbito de este Concejo Deliberante).



21. Expte. N° 15.987/2024 C.D. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES, aconsejando el archivo de las presentes actuaciones (VECINO HUGO RUSIECKI. Eleva nota relacionada con la enseñanza sobre cultivo agroalimentario en las escuelas).

22. Expte. N° 16.185/2024 C.D. CONCEJALES DEL PARTIDO DE AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Cultural y Educativo la presentación, en la ciudad de Azul, del libro “En el principio”, obra multilingüe de cuentos para la niñez.

23. Expte. N° 16.186/2024 C.D. CONCEJALES DEL PARTIDO DE AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Expresar repudio hacia la violencia de género ejercida por el ex presidente Fernández contra Fabiola Yáñez y hacia todo tipo de violencia perpetrada contra las mujeres.

24. Expte. N° 16.187/2024 C.D. CONCEJALES DEL PARTIDO DE AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Repudiar la visita que las y los diputados nacionales pertenecientes al bloque de “La Libertad Avanza” realizaron al penal de Ezeiza para reunirse con el genocida Alfredo Astiz.

25. Expte. N° 16.189/2024 C.D. BLOQUE UCR EVOLUCIÓN. Eleva proyecto de Comunicación solicitando información relacionada al sector del Balneario municipal denominado confitería “Cacique Catriel”.

26. Expte. N° 16.190/2024 C.D. BLOQUE UCR EVOLUCIÓN. Eleva proyecto de Resolución instando al Intendente Municipal a que tome medidas respecto a la situación en que se encuentra la Terminal de Ómnibus de Azul.

27. Expte. N° 16.191/2024 C.D. CONCEJALES DEL PARTIDO DE AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Educativo los audiovisuales “La cuenca del arroyo del Azul “ y “Universos escondidos a la vista de todos”, coproducidos por el IHLLA y la Cooperativa Dynamo Audiovisuales; como asimismo los libros “El agua en la llanura” y “Los paisajes de la cuenca del arroyo del Azul”.

28. Expte. N° 16.192/2024 C.D. CONCEJALES DEL PARTIDO DE AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Deportivo y Comunitario la obtención de la medalla de bronce por parte de la Selección femenina de Hockey sobre césped de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, integrada por la azuleña Clara Barberi.

29. Expte. N° 16.193/2024 C.D. BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA. Eleva proyecto de Comunicación solicitando al Secretario de Salud información relacionada a la obra de reparación del piso y techo del Servicio de Rayos X del hospital municipal “Dr. Ángel Pintos”.

30. Expte. N° 16.194/2024 C.D. BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA. Eleva proyecto de Resolución ref. Expresar repudio al accionar de lo que fuera el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, en especial a su ex ministra Mazzina, por no haber atendido la denuncia por violencia de género que realizara la ex Primera Dama.