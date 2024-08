Federico García explicó que la falta de infraestructura en Azul frena el desarrollo económico

En una nota realizada por noticiasdeazul.com el día 7 de agosto , Federico García, Secretario General del Centro Empresario de Azul (CEDA), ofreció un análisis sobre la actual situación económica que atraviesa la ciudad de Azul. En sus declaraciones, García destacó la complejidad de la coyuntura local, la cual, aunque no es ajena a la crisis económica que afecta a nivel nacional, presenta características propias que agravan el escenario.

García comenzó explicando que "la situación económica en Azul no se escapa a la actual situación del país. Sin embargo, en nuestra ciudad es más compleja, ya que venimos de una crisis de larga data que se ha acentuado por diversas razones." Según el secretario, uno de los principales problemas radica en la falta de una dinámica productiva en la región, lo que históricamente ha dificultado el desarrollo económico local.

Uno de los puntos críticos que García señaló es la falta de atracción de inversiones en el Parque Industrial de Azul. "No tentamos a nadie a que se instale en el parque industrial, y tampoco tenemos las condiciones adecuadas para que las empresas se sientan atraídas", afirmó. Explicó que la carencia de infraestructura, particularmente en el suministro energético, es un factor determinante. "La infraestructura es fundamental, especialmente la energía, y en este aspecto, la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) no ha sabido fortalecer este sector", indicó García.

Además, señaló que la falta de mano de obra calificada es otro de los grandes desafíos para la ciudad. "Las empresas que quieren instalarse sienten que aquí no tienen resueltos ciertos aspectos que en otras ciudades sí tienen, como la disponibilidad de trabajadores capacitados", declaró. Asimismo, García hizo hincapié en la ausencia de empresas satélites, es decir, aquellas que tercerizan servicios a compañías más grandes, lo que limita aún más las posibilidades de desarrollo industrial en Azul.

García enfatizó que, aunque no busca culpables, es necesario actuar. "Lo principal es trabajar en el suministro de energía y luego ser creativos para atraer empresas a que se instalen aquí", sugirió. Sin embargo, advirtió que la falta de gestión en el pasado ha sido un obstáculo significativo. Durante mucho tiempo no se gestionó de manera adecuada, ya que la gestión en energía no genera votos inmediatos, pero es crucial para el futuro, subrayó.

El ex candidato a diputado provincial por Cambiemos en 2023, reiteró su compromiso con el desarrollo local y su disposición para colaborar con quienes compartan su visión de un país diferente y un entorno favorable para el emprendimiento. También destacó la importancia de invertir en educación, un aspecto que considera incierto en Azul.

En cuanto a la polémica sobre la apertura de comercios los domingos, García opinó que "los comercios deberían tener la libertad de abrir si así lo desean. Sin embargo, en épocas de crisis, mantener un local abierto implica un costo adicional que muchos no pueden afrontar". Añadió que la falta de ventas y el aumento en los costos de servicios llevan a que los comerciantes se vean obligados a cerrar, ya que no pueden competir en el mercado con precios elevados. Es importante que los emprendedores entiendan que hoy compiten con el mundo, hoy todos tienen que manejar las ventas por internet, manifestó crisis estructural.

Federico García concluyó haciendo un llamado a la apertura mental y a la colaboración para que Azul pueda superar sus desafíos y avanzar hacia un futuro próspero.