Se realizó la cena solidaria a beneficio de Cemento Armado

Anoche, Cemento Armado fue protagonista de la quinta cena solidaria que organiza la comuna y llevó color y ritmo a un SUMAC que estuvo colmado de vecinas y vecinas que dijeron presente a la convocatoria en beneficio de la entidad.

La actividad contó además con la participación del intendente Nelson Sombra, la senadora provincial Lorena Mandagarán, integrantes de la Comisión Directiva del club y funcionarios municipales.

En principio, se presentó un video con testimonios de diferentes referentes de Cemento, con historia, relatos, razones de la pertenencia a la institución y saludos.

Luego, en nombre de la organización anfitriona, habló Armando Brancatelli quien agradeció a todos los que hicieron realidad la cena de anoche y a los que a diario colaboran con la entidad.

“¿Qué es Cemento Armado? Es su gente, es un sentimiento, es una familia”-manifestó visiblemente emocionado.

Luego, desarrolló una pequeña reseña histórica desde sus orígenes en abril de 1933 y su crecimiento hasta la actualidad. Además, resaltó los logros contemporáneos como la puesta en valor del gimnasio de fútbol 5, el cerramiento de la zona sur del estadio, el alambrado y la iluminación led del predio de la escuelita de fútbol, la incorporación de disciplinas deportivas y la puesta en regla de la personería jurídica, entre otros.

A continuación, integrantes de la Comisión Directiva entregaron un presente al Intendente y otro a la Senadora provincial por el apoyo permanente al Club.

En este marco, el jefe comunal resaltó que “a veces las ideas no se concretan si no hay un grupo de personas que también se sumen a poder llevarlas adelante. Quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo que me acompaña, que hace que cada quince días esto sea una fiesta y que se pueda colaborar con las instituciones”. También agradeció “a los compañeros y compañeras de la Federación de Trabajadores de la Economía Social que son quienes atienden, quienes hacen el asado para que esto resulte en un lugar de encuentro, que permita el desarrollo de todas las instituciones de Azul”.

En tanto, detalló que “son tiempos complejos, a veces inciertos, con un municipio que está tratando de remontar pero que no quería dejar de participar en el acompañamiento del desarrollo de las instituciones. Encontramos esta manera que evidentemente ustedes aceptaron. Por eso también el agradecimiento a las entidades, a las familias, que han aceptado esta propuesta del municipio”.

El evento contó además de la propuesta gastronómica, con la presentación musical de Emilio Burgos.

Próxima cena solidaria

Cabe destacar que la próxima cena solidaria será el viernes 12 de julio, a beneficio de CESUAR. Foto: Lucas Tedesco