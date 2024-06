Juegos Bonaerenses 2024: avanza la etapa regional

Al respecto ayer se disputaron las finales de hockey femenino en la cancha del Club de Remo donde resultaron ganadores los equipos remeros en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. En tanto en hockey masculino resultó ganador el club Unión en Sub 14. Asimismo en Sub 16 y Sub 18 pasaron a la etapa regional los selectivos de Unión-Remo.

Asimismo, se jugó la fecha de rugby seven libre Sub 16 de la que formaron parte los equipos del Club de Remo y de Azul Rugby Club. Del encuentro, que se jugó en la cancha de Remo, resultó ganador el equipo anfitrión por 38-5 anotando seis try convertidos, pasando de esta manera a la etapa regional del tradicional torneo bonaerense.

Por otra parte en Juveniles también se realizó la competencia de tenis de mesa con los siguientes ganadores: Lucio Giménez en Sub 14, en Sub 16 Martín Quiroga y en Sub 18 Axel Sánchez Vergara. En tanto también pasó a la etapa regional en femenino Jazmín Miguez.

Los partidos se jugaron en instalaciones del CIC, donde desarrolla sus actividades la escuela de TMA (Tenis de Mesa Azul).

En relación a Adultos Mayores en el salón de Patio Moreno tuvo lugar la disciplina mus donde, en la final disputada a partido y revancha, se consolidó ganadora y representante para los regionales la pareja conformada por Omar y Juan Dinolfo.

En tanto, el viernes pasado fue el turno de futsal masculino escolar abierto en la cancha del Club River Plata Azuleño. Allí se consagraron ganadores en Sub 14 la Escuela Secundaria 3 de Chillar, en Sub 16 la Escuela de Educación Secundaria 5 y en Sub 18 el Colegio San Cayetano.