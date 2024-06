Hipocresía del candidato Libertario: Cobra una pensión irregular y nombró a un familiar en PAMI

En los últimos días, se conoció en la ciudad de Azul un escándalo que involucra al ex candidato a intendente por La Libertad Avanza, Luis Kletnicki. El reconocido odontólogo, que basó toda su campaña en la transparencia y la honestidad, cobraba una pensión no contributiva que no solo no le correspondía legalmente, sino que es absolutamente objetable desde un punto de vista moral.

Luis Kletnicki, conocido en Azul no solo por su profesión sino también por su ferviente apoyo al presidente Javier Milei y su partido, ha sido denunciado públicamente por el periodista Claudio Bevacqua de “Radio Ciudad FM 101.3”.

Bevacqua reveló que Kletnicki cobra desde el año 2017 una pensión no contributiva destinada a adultos mayores en situación de vulnerabilidad social, a pesar de ser un exitoso y activo odontólogo.

Según la investigación, Kletnicki tramitó la pensión en una oficina de ANSES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eligió el Banco Industrial de Azul como sede de pago. Este beneficio, conocido como Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), está destinado a personas con ingresos mínimos, situación que claramente no coincide con la realidad económica de Kletnicki, quien figura en la AFIP como empleador, tributa impuesto a las ganancias y está registrado en el régimen de IVA inscripto.

Ante la difusión de esta información, Kletnicki no accedió a brindar declaraciones a “Radio Ciudad”, pero solicitó a otros periodistas locales que le permitan dar su versión de los hechos.

Aunque el odontólogo se escuda en las exigencias de la ley para obtener una PUAM, la normativa establece claramente que no debía tener ninguna actividad laboral. Es probable que haya firmado una declaración jurada afirmando que no realizaba ninguna actividad, lo cual es incorrecto dado su continuo desempeño como odontólogo.

Este escándalo se agrava al considerar que Kletnicki y su grupo de militantes basaron toda su campaña en proclamarse como los únicos honestos, libres de corrupción y financiando su campaña con fondos propios. Pero ahora, se descubre que Kletnicki atestaba sus bolsillos con dinero del Estado, mientras criticaba ferozmente a los beneficiarios de programas sociales y el gasto público.

Además, se suma el nombramiento de su hija, Graciana Kletnicki, como Coordinadora Regional de Políticas Sociales de PAMI, un puesto al que llegó por designación política, contradiciendo directamente las críticas de su padre hacia la "casta política". Graciana, también odontóloga, comparte consultorio con su padre, fortaleciendo aún más la imagen de contradicción entre su discurso y sus acciones.

La revelación de este hecho ha generado un fuerte repudio en distintos sectores de la sociedad, quienes deberían exigir que Luis Kletnicki aclare esta situación y explique los motivos por los cuales ha estado cobrando una pensión destinada a los más vulnerables durante los últimos siete años, y devuelva el dinero del cual se ha beneficiado sin merecerlo. En un contexto de crisis económica, donde la ayuda social debería enfocarse en quienes realmente lo necesitan, las acciones de Kletnicki resultan aún más cuestionables y reprobables.

Este caso pone en evidencia una vez más la necesidad de mayor transparencia y control sobre el otorgamiento de beneficios sociales, y genera serias dudas sobre la autenticidad de los discursos políticos que, como en el caso de Kletnicki, se fundamentan en la crítica a los demás mientras ocultan prácticas igualmente reprochables.