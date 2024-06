Se realizará el XVIII Festival Cervantino

Esta mañana en el Salón de Acuerdos, en conferencia de prensa, el intendente Nelson Sombra – acompañado por el director de Cultura Guillermo Fittipaldi – y miembros del Comité Directivo Azul Ciudad Cervantina (CoDACC), brindaron detalles sobre la realización del XVIII Festival Cervantino.

Al respecto, el jefe comunal expresó que “el Festival Cervantino se viene ejecutando hace muchísimo tiempo en Azul. Ahora con nuevas propuestas y con otro impulso desde el Ejecutivo. Me quiero anclar en el lema que se ha elegido, el cual me parece sumamente atinado para los tiempos que corren y tiene que ver con “Sueños y Coraje”. Es un desafío enorme que tenemos como comunidad, tener coraje de activar nuestros sueños, que cuando se hacen de manera colectiva me parece que cobran más fuerza”.

En tanto, resaltó que “acordamos en algunas reuniones y es para seguir trabajando para que Azul sea una ciudad de Quijotes. Nos merecemos llevar a la realidad el sueño de ser una ciudad de Quijotes. Nos hemos quedado estacados hace mucho tiempo y yo sostengo que hay un potencial enorme, lo que nos falta es ponernos de acuerdo”.

“El Municipio asumió la responsabilidad de sostener en términos económicos el evento y de poner a disposición el personal de las áreas para acompañar su proceso”- agregó.

Por su parte, Fittipaldi indicó que “las planillas para acceder a las convocatorias van a estar a partir del 15 de junio. Por otro lado, el cierre de la recepción de proyectos será el 31 de julio”.

Además, mencionó que “con el lema seleccionado desde el CoDACC queremos realzar el trabajo hecho por Bartolomé J. Ronco que ha hecho de su colección del Quijotes la puerta para que Azul sea Ciudad Cervantina y también nos permite incursionar en nuestra propia identidad”.

Más adelante, los miembros del CoDACC destacaron el trabajo que se vine concretando de forma mancomunada con el objetivo de reforzar el carácter cervantino de la localidad.

Por parte del mencionado comité, acompañaron el anuncio del Festival Cervantino 2024, Sara Fusaro, Gonzalo Berrios, Ramiro Layús, Agustina Bauché, Claudia Bogliano y Luis Mateljan, por las distintas organizaciones que lo conforman.