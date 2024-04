El fiscal Moyano participará en representación de COLADCA del 3er Congreso en Cibercrimen

El fiscal Dr. Lucas Moyano, titular de la UFI 22 del departamento judicial de Azul, participará como expositor en representación de la Comunidad Internacional en Gestión de Riesgos y Seguridad COLADCA durante las jornadas.

El 3er Congreso Internacional de Delitos Asistidos Tecnológicamente se llevará a cabo el día 23 de abril, de 9 a 17 horas, y se podrá seguir a través de Youtube

La División de Capacitación y Desarrollo de Recursos de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen está a cargo de la organización del evento y su inscripción se puede realizar a través de [email protected].

Programa

08.15 Acreditación, Registración y Café de Bienvenida 09.00 Palabras de bienvenida del Sr. Subjefe de la Policía de la Ciudad, Oscar Antonio PASSI

09.15 a 10.00 PANEL 1: "La seguridad de la Información en los organismos públicos y privados". Disertantes:

Adrián Judzik (Manager Cybersecurity de TELECOM)

Omar Scarso (CISO del Banco Ciudad)

Mara Misto Macias (CISO del Banco Central)

Lic. Maximiliano Scarimbolo (CISO OCALOG y Presidente Asoc. Egresados del WJPC (EE.UU.)- Capitulo argentino) Moderador: Pablo Lazaro (Ex Director Cibercrimen del Min. Seg. Nación/ Especialista, Univ. UNSO)

10.00 a 10.45 PANEL 2: "Cooperación Público Privada en la Prevención e investigación de los Ciberdelitos" Disertantes:

Dr. Carlos Colmenero (ONG. O.U.R. (Operation Underground Railroad) - explotación sexual infantil y trata de personas)

Daniel Monastersky (Abogado especialista en Delitos Informáticos, Robo de Identidad y Protección de Datos Personales)

Emiliano Piscitelli (Fundador y CEO BeyGoo/ especialista en concientización, y OSINT)

Comisario Baltasar Satriano (Jefe División Capacitación y Desarrollo de Recursos de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen) Coffee Break

11.15 a 12.00 PANEL 3: "El explosivo crecimiento del fraude impulsado por la Inteligencia Artificial". Disertantes:

Daniel Piazza (Manager Global Security - Investigation Southern Cone in American Express)

Javier Giacome (Director, Customer Compliance & Fraud for Southern Cone en Mastercard)

Lucas Moyano (Fiscal Ciberdelitos - Departamento de Azul, Prov. Buenos Aires.) Moderador: Comisario General Carlos Gabriel Rojas (Superintendente de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad)

12.00 a 12.45 PANEL 4: "Crimen Organizado Trasnacional 3.0 y el Ciber Terrorismo". Disertantes:

Christian Ammons (Department of Homeland Security (HSI) - EE.UU.)

Ricardo Hernández (Federal Bureau of Investigation (FBI) - EE.UU.)

Enzo Cassia (Subsecretario de Investigacion y Estadistica Criminal - Ministerio de Seguridad C.A.B.A)

Fernando Zarabozo (Profesor del G.C. Marshall European Center for Security Studies (Univ. Nac. Def. EE.UU.) Moderador: Comisario Baltasar Satriano (Jefe División Capacitación y Desarrollo de Recursos de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen)

Almuerzo libre

14.15 a 15.00 TEMÁTICA \ ORADORES Charla: "Jarvis Vs. Ultron: La Inteligencia Artificial como asistente y amenaza de Seguridad" Disertante: Dr. Jorge Litvin (Especialista cibercrimen y ciberseguridad - CEO en Safe-U)

15.00 a 15.45 Charla: Seguridad en el Ecosistema Blockchain Disertante: Pablo Sabatella (Head of Security research @ Blockfence - Fundador de Defy Education)

15.45 a 16.15 ¿Sos Vos o te haces? Los Deepfakes. Disertantes: Comisario Maximiliano Méndez y Auxiliar Rodrigo Alcalde (Div. Investigaciones Especiales - Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen)

16.15 CIERRE DEL EVENTO INSTITUCIONAL Dr. Diego Gabriel Kravetz (Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires / Jefe de la Policía de la Ciudad).