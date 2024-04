Acto por el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Con motivo de conmemorarse hoy el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se llevó a cabo esta mañana el tradicional acto en el monumento ubicado en la Plaza Adolfo Alsina.

Presidió el mismo el intendente municipal Nelson Sombra conjuntamente con el presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Callvú Leovú” Atilio Taborda y estuvieron presentes la senadora provincial Lorena Mandagarán, la diputada provincial Laura Aloisi, el presidente del Concejo Deliberante Juan Louge, el presidente del Consejo Escolar Leandro Ferraro, el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, el Obispo Diocesano Monseñor Hugo Salaberry, funcionarios, autoridades militares, policiales, eclesiásticas, gremiales y de instituciones de la comunidad, familiares ex combatientes, vecinos y vecinas.

Dieron marco al acto, abanderados y escoltas las fuerzas de seguridad, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra “Callvú Leovú”, Soldados Continentales de Apoyo Táctico y Logístico por la recuperación de las Islas Malvinas, de establecimientos educaciones y de instituciones locales y la Agrupación 2 de Abril.

Para dar comienzo al encuentro hizo ingreso la imagen de la Virgen Peregrina acompañada por los gauchos peregrinos y se hizo un relato histórico sobre la fecha.

Luego del izamiento de la bandera de ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se depositaron ofrendas florales al pie del monumento.

A continuación se hizo un minuto de silencio y se realizó una suelta de palomas que hizo en adhesión a esta conmemoración, la Unión Colombófila Azuleña y posteriormente, se elevaron oraciones en memoria de los caídos.

En tanto, los concejales del partido de Azul hicieron entrega al Centro de Veteranos de Guerra “Callvú Leovú” de la resolución declarando de interés comunitario todas las actividades conmemorativas a esta fecha a realizarse en Azul.

Para referirse a la fecha se dirigió a los presentes el presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Callvú Leovú” Atilio Taborda quien expresó que “hoy nos reunimos para recordar aquellos que dieron el último aliento en los helados espacios de nuestras Islas Malvinas, argentinos jóvenes y valientes que marcharon hacía la batalla con el corazón lleno de amor por la patria. En esos campos de batalla, bajo el cielo inclemente, se escribieron historias de coraje y sacrificio, las balas silbaron, las bombas estallaron pero su determinación nunca flaqueó. Lucharon por la tierra que amaban, por la celeste y blanca que ondeaba en el viento, por la memoria de aquellos que habían caído antes que ellos. Sus nombres están grabados en la piedra, en los monumentos que se alzan en nuestras plazas pero también están grabados en nuestros corazones. Cada soldado, cada marinero, cada aviador, dejó una huella imborrable en nuestra historia. Hoy, al mirar atrás, recordamos sus rostros jóvenes, sus sonrisas valientes, recordamos a los que nunca regresaron, a los que dejaron atrás a sus familias, a los que soñaron con un futuro que nuca llegó pero también abrazamos sus legados porque su sacrificio no fue en vano. Nos dejaron un mensaje claro: la paz es frágil pero vale la pena protegerla, la soberanía es un tesoro que no se negocia y el amor por la patria es más fuerte que cualquier adversidad. Un 2 de abril del año 1982 habíamos logrado nuestra integridad territorial así que hoy en este día de homenajes, prometemos no olvidar, prometemos honrar su memoria con acciones, con gestos de solidaridad y unidad. Prometemos seguir luchando por lo que es justo, por lo que es nuestro. Que sus almas descansen en paz en esa tierra lejana donde dieron su último aliento y que nosotros, los vivos, sigamos defendiendo su legado construyendo un futuro en que la paz prevalezca sobre la guerra. Por los caídos en Malvinas, viva la patria”.

Por último se brindó un homenaje recitado a cargo de Neldo Hernández y posteriormente se cantó la Marcha de las Malvinas interpretada por la Banda Combate de Perdriel. Fotos: Lucas Tedesco