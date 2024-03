Jornadas de PAP: 26 y 27 de marzo

El Municipio de Azul informa que el martes 26 y miércoles 27 en el CAPS N° 6 -Rauch Nº 1375-, se realizarán controles gratuitos de Papanicolaou sin turno previo.

La actividad será llevada adelante por el área de Atención Primaria de la Salud y contará con la participación de residentes del área de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil.

Cabe recordar que el PAP es un procedimiento ginecológico destinado a proteger la salud de las mujeres. Es rápido, simple, no doloroso y efectivo para detectar de manera oportuna lesiones premalignas en el cuello del útero y así tratarlas a tiempo, para prevenir el desarrollo del cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en personas con útero.

Indicaciones para realizarse el Papanicolaou

En este marco, las indicaciones para realizarse un Papanicolaou son: no estar menstruando, no tener relaciones sexuales y no someterse a ningún tratamiento vaginal -como cremas y/o óvulos- 48 horas previas al procedimiento.