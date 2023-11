El Pro de Azul repudia y rechaza la creación de nuevos impuestos en el Partido de Azul

El Pro Azul se dirige a la opinión pública con el fin de manifestar su profunda preocupación ante la propuesta de creación de un nuevo “IMPUESTO” presentada ante el Concejo Deliberante por el Intendente Hernán Bertellys, en evidente acuerdo con el Intendente electo Nelson Sombra mediante el proyecto de las Ordenanzas Fiscal e impositiva y que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2.024.

En el marco de este proyecto, se plantea la posibilidad de instaurar una "Tasa por servicios esenciales municipales", que impactaría directamente tanto en los productores del sector agropecuario, como en los ciudadanos azuleños. Este impuesto o tasa obligaría a los productores a abonar 1 litro de gasoil por hectárea por mes, mientras que los inmuebles urbanos estarían sujetos al pago de 2 litros de gasoil por mes.

Consideramos que este asunto reviste suma urgencia y trasciende los intereses particulares, afectando a toda la sociedad en su conjunto, ya que tanto el intendente saliente como el electo, sin consulta previa, proyectan crear un NUEVO IMPUESTO que será soportado por todos los azuleños.

Claramente decimos que es la creación de un IMPUESTO y no una TASA, debido a que no se establece cual sería la contraprestación que el municipio daría a los ciudadanos mediante la imposición de este nuevo tributo (dos litros de gas oil mensual por cada vivienda urbana y 1 litro de gasoil mensual por cada hectárea del Partido)

Atento ello, cabe recordar que nuestra Corte Suprema ha ratificado reiteradas veces que los municipios no pueden crear IMPUESTOS, solo TASAS, es decir tiene que establecerse una contraprestación expresa como pueden serlo, el Alumbrado barrido y limpieza de calles, o la tasa rural por el mantenimiento de los caminos rurales

Entonces, al no estar especificado explícitamente cual es la contraprestación que el municipio brindaría a los ciudadanos mediante el cobro de la supuesta tasa llamada de "Tasa por servicios esenciales municipales", es que la misma deviene en ILEGITIMA, ILEGAL E INCONSTITUCIONAL. Ello sin dudas va a ser ratificado por el control judicial posterior que seguramente muchos azuleños recurrirán a la brevedad.

Respecto a la imposición de nuevos tributos cabe recordar que durante los últimos años se establecieron nuevos e ilegales “FONDOS o TASAS”, por distintos servicios que el municipio dice prestar, que los ciudadanos soportan sobre sus hombros y que en realidad tenían un objetivo encubierto que era paliar el déficit municipal…cuestión que a todas luces y por irresponsabilidad política de varios no se ha cumplido.

Dichos tributos que se cobran disimulados en los servicios de electricidad y tasa por servicios urbanos municipales fueron establecidos bajo distintas excusas durante los gobiernos de los intendentes DUCLÓS, INZA Y BERTELLYS, a saber:

- Fondo común de obras públicas Ordenanza N° 71/84 (el cual se cobra a través de las facturas de CEAL AGUA).

- FONDO DE ALUMBRADO PÚBLICO Ordenanza N° 2.295/05: (el cual se cobra a través de la tasa por servicios urbanos –municipal-).

- TASA DE SALUD: Ordenanza N° 2756/09 (el cual se cobra a través de las facturas de CEAL AGUA).

- PLAN MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO: Ordenanza N° 3.000/10 (el cual se cobra a través de las facturas de CEAL AGUA).

- FONDO DE SEGURIDAD (4%): (el cual se cobra a través de la tasa por servicios urbanos –municipal-).

Nos llama poderosamente la atención que nuevamente la solución que proponen Bertellys y Sombra sea crear un nuevo impuesto, y no eficientizar el gasto público, mediante una planta de funcionarios políticos acotada, exigiendo también que quienes no concurren a trabajar lo hagan en tiempo y forma, asignando obras y servicios públicos por administración municipal, etc.

También, tenemos que destacar que la creación del tributo propuesto sería ILEGAL más allá de las causas expuestas anteriormente, por no haberse elevado al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto 2024, por lo cual no se conoce a que partidas se va a asignar, y en que se va a gastar el tributo que Bertellys y Sombra pretenden crear.

Cabe recordar lo inoportuno de la creación de este nuevo impuesto impulsado por dichos intendentes, toda vez que parecen olvidar que los azuleños estamos inmersos en una terrible crisis económica y que a la gran mayoría de los ciudadanos les cuesta llegar a fin de mes y que los que más sufren son los que menos tienen; simplemente conviene recordar que el actual gobierno Kirchnerista nos ha llevado a:

- inflación anual del 140 %

- Pobreza 43 %

- Más del 50% de pobreza infantil

- Dólar: $ 970

-Etc., Etc…

Por ello desde el Pro Azul nos encontramos comprometidos con la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos azuleños, así como con la promoción del diálogo constructivo entre los diversos actores de la comunidad. Instamos a las autoridades municipales a reconsiderar detenidamente las repercusiones de esta medida regresiva en la economía local y a buscar soluciones consensuadas que no afecten negativamente a los sectores productivos y a la ciudadanía en general.

En consecuencia y teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, no podemos obviar recordar que este domingo los argentinos tenemos la posibilidad y responsabilidad de elegir un nuevo Presidente de la Nación, y las opciones son claras: continuidad del actual sistema extractivo y empobrecedor representado por Sergio Massa, o el CAMBIO hacia un crecimiento productivo de la sociedad toda propuesto por Javier Milei.

Desde el Pro adherimos a la propuesta del CAMBIO liderado por Javier Milei, ya que entre otras cuestiones propone achicar el Estado ineficiente y parasitario y no crear nuevos impuestos, sino simplificar y disminuir los IMPUESTOS existentes para tener un sociedad más desarrollada, justa y equitativa.