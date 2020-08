Vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina

La enfermedad afecta a quienes trabajan, viven o visitan el campo; realizan actividades al aire libre, como pesca, caza o camping o tuvieron contacto con silos invadidos por roedores de campo infectados con el virus Junín.

Deben vacunarse las personas entre 15 y 65 años que no estén cursando enfermedades agudas o crónicas descompensadas, que no reciban corticoides o sean inmunodeprimidos; los mayores de 65 con certificado médico; la mujeres que no estén embarazadas y no estén amamantando y quienes no hayan recibido otras vacunas el mes anterior.

Cabe destacar que se aplicará una única dosis que confiere inmunidad de por vida.

La vacunación se realiza todos los viernes en el Departamento de Zoonosis Rurales, España 770, en el horario de 8 a 12.