Justicia para las Víctimas de Femicidio: Los Juicios por Jurado No Son la Respuesta

Nosotros, familiares y amigos de las mujeres y niñas que han perdido la vida a manos de la violencia de género, levantamos nuestra voz para exigir justicia.

Queremos que sus voces silenciadas por la violencia vuelvan a ser escuchadas en los tribunales. Pero, lamentablemente, los juicios por jurado no son la respuesta que esperamos.

Entendemos que el sistema judicial busca ser imparcial y representativo de la sociedad, pero no podemos ignorar el hecho de que la misma sociedad está plagada de prejuicios arraigados en la desigualdad de género. Los estereotipos y la misoginia que prevalecen en nuestra cultura a menudo nublan el juicio de las personas y socavan la búsqueda de la justicia en casos de feminicidio.

Demasiados casos de feminicidio han terminado en veredictos injustos debido a la falta de perspectiva de género en los jurados. Las creencias profundamente arraigadas de que las mujeres son culpables de su propia victimización, o que ciertos comportamientos justifican la violencia, persisten en nuestra sociedad y afectan la toma de decisiones en los juicios.

No estamos en contra de la justicia por jurado en todos los casos, pero cuando se trata de feminicidios, debemos reconocer que la perspectiva de género es esencial. Necesitamos jueces y jurados que comprendan la complejidad de la violencia de género y las tácticas de control utilizadas por los perpetradores.

Exigimos una reforma en el sistema judicial que garantice que las voces de las mujeres asesinadas sean verdaderamente escuchadas. Pedimos jueces y jurados capacitados en perspectiva de género, para que puedan ver más allá de los estereotipos y la misoginia arraigada en nuestra sociedad y brindar justicia a las víctimas de feminicidio.

No descansaremos hasta que cada femicidio sea investigado y juzgado con la seriedad y la comprensión que merece. No descansaremos hasta que seamos una sociedad que diga "¡NUNCA MAS !" a la violencia de género y respalde esta declaración con acciones concretas. Unidas en la lucha por la justicia y la igualdad de género.

Por favor ayudános y Firmá la petición