Comunicado de los artistas autoconvocados de Azul

Una vez difundido el decreto con el que se llama a concurso por la dirección del Museo Municipal de Arte López Claro de nuestra ciudad, nos preguntamos qué participación tendríamos como artistas locales en el proceso de selección de la nueva autoridad. Puntualmente, nos preguntábamos si seríamos considerados/as de cara a un nuevo proyecto de gestión de este museo municipal, del que se espera sea una referencia de todas las expresiones e identidades culturales de nuestra sociedad. Percibíamos que se trataba de una muy buena oportunidad para que revisar ese vínculo, para que este espacio público sea esencialmente resignificado como uno de los lugares con mayor resonancia para promover el “encuentro” de las dos únicas partes imprescindibles en torno a un hecho artístico: quien se expresa con su obra y quien se vincula con ella en la apreciación e interpelación. A la vez, el proceso camino al anuncio de su máxima autoridad –ahora sí, surgida del concurso oficial– se trataba de una inmejorable ocasión para honrar las palabras expresadas por el actual interventor un año atrás, en ocasión de asumir este rol: “Asumí el cargo con el compromiso fundamental que se entienda al museo como un espacio de construcción, que tiene mucho para brindar pero que, a su vez, es responsabilidad de todos. Nosotros estamos de paso, pero las instituciones quedan”. No será posible, parece, construir entre todos un mejor proyecto de museo municipal.

El escenario que tomó forma en torno a esta curiosa convocatoria (curiosa porque se produce a tres meses del fin de la gestión municipal) prescinde de toda comunión entre actores políticos y culturales. Y que quede claro que no hablamos pura y exclusivamente de quienes integran este colectivo. Y si surge decir que ninguna otra área municipal convoca a los destinatarios primarios de sus políticas en el proceso de selección de sus autoridades, bueno…cuánto más saludable resultaba incitar el cambio de paradigma desde Cultura.

Lo que no garantiza la gestión saliente es la participación popular en sus instituciones públicas; somos integrantes de una comunidad que se ve postergada en la integración de un verdadero sistema con igualdad de oportunidades.

En un marco de emergencia cultural (ya volveremos a esto), de un año a esta parte el museo sigue intervenido luego que, desde el área de Cultura municipal, se expulsara a quien era su directora, Karina Ruiz, quien –a nuestro entender– pagó las consecuencias políticas de la desidia cultural puesta en evidencia por nuestro grupo en un petitorio presentado a Cultura. La actual máxima autoridad del museo (con más de un año en ese rol) no concursó, no fue evaluada la propuesta, no ofreció la previsibilidad que debe dar un proyecto para que, la comunidad, esté al tanto del devenir de su espacio público. También esto propulsa nuestra constante manifestación de Azul como ciudad en emergencia cultural: por esta falta de democratización de las instituciones por parte del gobierno actual.

La emergencia cultural es algo más que un “slogan”: el 19 de abril de 2022, el Honorable Concejo Deliberante de Azul presentaba un proyecto de resolución para declarar la emergencia cultural en el Partido de Azul, proyecto aprobado por mayoría. La resolución del mismo expresaba: Primero: DECLARAR la Emergencia Cultural en el Partido de Azul. Segundo: ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo que defina e informe, a través del área que estime corresponder, la implementación de políticas públicas estableciendo acciones y cronograma, en articulación con los trabajadores de las distintas disciplinas del sector cultural. Tercero: MANIFESTAR que el Concejo Deliberante apoyará aquellas medidas que promuevan el acompañamiento, desarrollo y crecimiento de nuestros artistas locales; fomentando el derecho a la cultura de nuestra población.

Merced a la falta de compromiso político generalizado, más de un año después no podemos anunciar una transformación siquiera básica de aquel escenario social.

Volviendo al decreto 1554 y leyendo las bases y condiciones del concurso a la dirección, nos encontramos con que la junta evaluadora de proyectos no ha sido anunciada. La información pública señala que estará integrada por un representante de la Asociación Amigos del Museo, el actual interventor y alguien –“con conocimientos de museología y gestión”–. Dos anónimos y el interventor, que no se menciona. El Municipio de Azul tiene que informar públicamente las identidades de sus jurados, más no sea por razones éticas. Para quien vaya a concursar, conocer a quienes van a evaluarlo es un valor agregado, hace a la preparación de su propuesta.

Dijimos más arriba de lo “curiosa” de instancia de concurso. A menos de tres meses de ser reemplazada, la gestión municipal lega a la venidera un/a director/a del museo (no seamos ingenuos: cualquier gestión comunal conforma una junta evaluadora a partir de afinidades con su parecer). Nuestra observación viene a cuenta de la llamativa urgencia por cumplir con lo que venimos solicitando desde la expulsión de Ruiz: que la dirección del museo sea ejercida por alguien legitimado por concurso. Este concurso, consideramos, es una muestra perfecta de oportuna mezquindad política. La próxima gestión municipal (y de nuevo el plano ético), sea cual fuere, es la que debe poder concretar este concurso. Curiosamente para nosotros, no hubo candidato/a a intendente con opinión formada al respecto.