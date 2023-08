Invitación a Participar en el Seminario País Federal

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) ha lanzado nuevamente su emocionante convocatoria dirigida a los jóvenes líderes de Argentina, ofreciéndoles la posibilidad de participar en el prestigioso Seminario País Federal 2023 y, para los más destacados, la oportunidad de realizar una instancia de formación en Estados Unidos.

El Seminario País Federal, un programa altamente competitivo, se llevará a cabo del 2 al 7 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y para participar del mismo deben inscribirse y transitar un proceso de selección que incluye un examen y una entrevista personal a realizarse en Mar del Plata. Los estudiantes que asistan al Seminario y logren el mejor desempeño tendrán la oportunidad de realizar un programa en Estados Unidos.

La esencia de la propuesta radica en su enfoque amplio, pluralista y federal, aspirando a enriquecer los conocimientos de los jóvenes -interesados en la política, en la academia o la actividad privada- desde múltiples perspectivas. Con cerca de 1.000 postulantes cada año, el Seminario País Federal se ha convertido en una plataforma invaluable para el desarrollo de líderes emergentes.

Este evento reúne a jóvenes de todas las provincias argentinas, brindando un espacio de encuentro y diálogo que trasciende las fronteras geográficas. Durante la fase nacional del seminario, aproximadamente 70 personas seleccionadas tendrán la oportunidad de interactuar con altos funcionarios gubernamentales, legisladores y figuras destacadas de instituciones públicas y privadas. Además, el programa ofrece un rico abanico de actividades sociales y culturales para fomentar el intercambio y el crecimiento.

Durante el seminario, y en la instancia final, se llevará a cabo una rigurosa evaluación para seleccionar a 15 participantes que tendrán la oportunidad de continuar su formación en Estados Unidos a través del programa Junior USA. Durante esta experiencia internacional, los jóvenes podrán sumergirse en la realidad política, económica y social de Estados Unidos, estableciendo contactos con líderes influyentes y visitando instituciones clave en su recorrido por Texas y Washington D.C. La fecha tentativa del programa es marzo de 2024.

La siguiente edición del Seminario País Federal está programada del 2 al 7 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para aquellos seleccionados que provengan de fuera de la capital, la FURP se encargará de cubrir los gastos de alojamiento y desayuno, brindando igualdad de oportunidades para todos los participantes.

Los jóvenes de Azul, Olavarría, Tandil y la zona podrán participar como postulantes por la Filial de Mar del Plata, el examen se rendirá en forma presencial el día sábado 2 de septiembre de 2023, en la sede de la Universidad Fasta Mar del Plata, sita en Avellaneda 3341.

Los requisitos para participar en este programa son los siguientes:

Edad: Los candidatos no deben superar los 30 años a marzo de 2024.

Estudios: Se requiere contar con un título universitario o estar en la etapa final de la carrera.

Idiomas: No es un requisito excluyente.

Inscripción: Los aspirantes deben abonar $3500 como "Derecho a Examen" y contribución a los gastos de organización. La inscripción se realiza a través de un formulario en línea disponible en http://linktr.ee/paisfederal. El plazo para inscribirse cierra el 1 de septiembre, y para cualquier consulta, se puede contactar a través de la cuenta de Instagram @furpmdp, así como al becario Leandro Fuentes al celular 2284-563665 (Whatsapp).

El proceso de selección de la FURP consta de varias etapas, incluyendo un examen escrito de cultura general con énfasis en temas políticos, sociales y culturales, un ejercicio de redacción y una entrevista personal con ex becarios y autoridades de la fundación. Los resultados se comunicarán a los postulantes por correo electrónico y se publicarán en las redes sociales (@furparg) y en el sitio web oficial de la FURP

Foto archivo