El Intendente anunció que todo el distrito se encuentra en fase 4 ampliada

Cabe recordar que Azul y Chillar se encontraban en esta situación pero Cacharí estaba hasta hoy, en fase 1. El mandatario municipal estuvo acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, el secretario de Salud Carlos Bravo y la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra.

En principio el jefe comunal destacó el trabajo realizado en la localidad de Cacharí -donde hubo un brote importante de casos de coronavirus- que logró disminuir en forma notoria la cantidad de activos. “Tuvimos importantes logros sanitarios luego del seguimiento que se hizo y el control del foco y los resultados están a la vista”-remarcó Bertellys.

Respecto a Azul indicó que “hoy tenemos 49 casos en seguimiento cuyo foco sería la Unidad 7 y se está realizando un constante trabajo de abordaje territorial y rastreo como el que se hizo en el barrio Bidegain y que continuará donde sea necesario. Esta tarea permite detectar personas que tienen síntomas y se evalúa si es necesario avanzar con la realización del hisopado o no”.

En este sentido, Bravo agregó que “en una primera etapa nos hicimos cargo desde el municipio de la evaluación y aislamiento en la unidad carcelaria pero el Servicio Penitenciario tiene un protocolo de acción específico inherente al manejo de sus internos por lo cual empezamos a realizar un trabajo en conjunto en función a la situación epidemiológica”.

En cuanto al abordaje realizado el fin de semana en el barrio Bidegain, el funcionario municipal señaló que “este mecanismo es el mismo que implementamos en Chillar y Cacharí con muy buenos resultados. Hemos decidido seguir utilizándolo como un complemento del relevamiento telefónico ya que en el contacto en el territorio surge información complementaria muy útil”. En tanto, explicó que se eligió este sector de la ciudad porque el primer caso detectado tenía contactos estrechos en este barrio.

Con relación a la situación sanitaria de todo el distrito, el Secretario subrayó que “no hay circulación viral mientras tengamos el foco detectado y controlado”.

En este contexto, Vieyra agregó que “la definición de la fase corresponde a Provincia pero tiene que ver con el control que tengamos de los focos; no sería lo mismo si no lo tuviéramos”. En tal aspecto, apeló a la responsabilidad individual y la solidaridad de los vecinos, “tengamos en cuenta que hay un montón de avances que hemos tenido y que no debemos perder. Todos nos tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus y adoptar todas las medidas sanitarias que corresponden”.

Acerca de los protocolos implementados en diversas actividades, Ibarra resaltó el acatamiento y cumplimento de los mismos por parte de todos los sectores.

Por último, el intendente Bertellys hizo un especial agradecimiento al equipo de Salud y a los trabajadores que se encuentran cumpliendo tareas en los puestos de control ubicados en los distintos accesos y le solicitó a la comunidad la mayor colaboración con estos trabajadores esenciales.