Jornada por el Día Mundial contra la Hepatitis

Durante el encuentro se realizarán controles de salud, vacunación, testeos de hepatitis y entrega de folletería con pautas de prevención e información de la patología.

¿Cómo prevenir la hepatitis según el virus?

La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser infecciosa -viral, bacteriana-, inmunitaria -por autoanticuerpos, hepatitis autoinmune- o tóxica -por ejemplo por alcohol, sustancia tóxicas o fármacos-. También es considerada, dependiendo de su etiología, una enfermedad de transmisión sexual.

Para prevenir la hepatitis A se recomienda vacunarse, lavarse frecuentemente las manos, lavar frutas y verduras, evitar agua y alimentos contaminados.

En el caso de la hepatitis B y C, la prevención incluye vacunarse contra la hepatitis B, mantener relaciones sexuales con preservativo, si se realizan tatuajes o perforaciones se deberá usar material descartable, no compartir agujas ni objetos de higiene personal -máquinas de afeitar, cepillos de dientes, cortaúñas- y no tener contacto con sangre o fluidos de otras personas.