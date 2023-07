Margarita Barrientos estuvo en Azul

La experiencia se vivió en la mañana del sábado 15 de julio en las instalaciones de la E.P. Nro. 62 y según manifestaron los referentes Pablo Draghi y Julia Rigo, quedará grabada en el corazón de todos los que fueron partícipes.

Hasta el mencionado establecimiento llegó Margarita Barrientos, activista social que fuera reconocida con el Premio Konex de Platino por su trabajo desinteresado y constante en favor de los sectores más humildes, en el año 2008.

Estuvo acompañada por su hijo Oscar, el director de relaciones institucionales de la Fundación -Ezequiel Eguía Segui- y un grupo de colaboradores del comedor de Los Piletones, que fundó en 1996 con su esposo Isidro en uno de los territorios de mayor pobreza en Villa Soldati.

En nuestra ciudad fue recibida por sus seguidores: Julia Rigo y Pablo Draghi, responsables de sostener de manera solidaria distintos espacios donde la necesidad se hace presente.

Hace unos meses, los mencionados azuleños establecieron redes y se comunicaron con allegados a la labor de Margarita para destacar su labor, manifestar admiración por su ejemplo de trabajo y referir a la vez algo de lo que en Azul vienen brindando de manera solidaria, a su propio ritmo y desde sus esfuerzos individuales.

Tanto es así que ella misma se entusiasmó al saber de ellos y pidió venir para conocerlos, recorrer esos espacios, conversar con la gente sobre su experiencia de vida, el trabajo en red, las maneras de sostenerlo para llegar a todo el que necesite comida y abrigo. A la vez, quiso aprovechar la ocasión de un trabajo por fuera de toda política partidaria y colaborar con una donación concreta, en esos sectores donde la demanda se hace carne.

En el SUM de la escuela enclavada en el corazón del Barrio Güemes se hicieron presentes miembros de la Comisión Vecinal y vecinos en general, integrantes de otros comedores de nuestra ciudad y de diferentes comisiones vecinales, trabajadores sociales y del ámbito de la salud, algunos referentes de instituciones religiosas que también colaboran en asistencia a sectores vulnerables y necesitados.

Todos conformaron un auditorio importante, que siguió el desarrollo de la charla de Margarita con una expectativa profunda, que se tradujo en un silencio sugerente, cargado de profunda emotividad.

"Es que realmente conmueve el lugar de humildad sincera desde el cual narra su vida y da cuenta de sus experiencias, de su trabajo y de sus convicciones para poder defender los intereses de los olvidados, de quienes son dejados en los márgenes vitales a la buena de la providencia y del destino, de quienes llegan tarde o nunca llegan a tiempo a los esquemas o a los dispositivos con los que de manera oficial se intenta dar respuesta". Concluida su disertación, Margarita recorrió algunos sectores donde brindan asistencia y trabajan solidariamente Julia Rigo y Pablo Draghi.

También se vivieron momentos de profunda emoción, en abrazos con vecinos que, conmovidos, abrieron las puertas de sus casas para recibirla y fundirse en un sincero abrazo de gratitud. Hasta ellos llegarán en los próximos días las donaciones en mercadería que dejó, en nombre de la Fundación.

En el corazón de todos los que con ella tomaron contacto quedaron palabras y gestos marcados a fuego, de esos que sirven para comprender por dónde pasa el verdadero sentido de vivir sembrando gestos de amor y respuestas que hagan posible “que esa gente tenga la vida más fácil”, tal como dijo Margarita.

“Estamos en 2023 y no tendrían que existir los comedores -aseguró casi al final de su alocución-. Debería haber trabajo para que ellos en familia elijan qué comer. Me encantaría ver eso, pero lo que veo es cada vez más pobreza". Éste y mucho otros valiosos conceptos fueron los que compartió sobre su labor en particular y la solidaridad como regla general y motor indispensable, expresaron los responsables de la visita de Margarita a nuestra ciudad. Prensa Julia Rigo y Pablo Draghi