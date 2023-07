Omar "El Pulga" Seoane presentó la lista

Unión por la Patria - Celeste y Blanca presentó su lista de candidatos para las PASO en una conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Don Cipriano. El evento estuvo encabezado por el candidato a intendente Omar "El Pulga" Seoane, quien estuvo acompañado por los integrantes de la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares.

Durante la conferencia, "El Pulga" hizo hincapié en el trabajo realizado a lo largo del tiempo con consenso y diálogo para conformar este espacio político, con el objetivo de representar a muchos compañeros que no se han sentido representados en las listas y en la toma de decisiones del peronismo local. La lista es netamente peronista y, sobre todo, está conformada por trabajadores azuleños.

La lista de concejales está compuesta por:

1. Mariano Velázquez: Contador y docente de las escuelas técnicas de Azul. militante del campo Nacional y Popular, formó parte de la Juventud Peronista.

2. Verónica Colman: Trabajadora de peaje, delegada sindical y referente local en la lucha contra la violencia de género.

3. Juan Manuel Cabral: Director del Hogar Agrícola en Chillar, instructor de danzas folklóricas y militante social.

4. Paola Echeverría: Enfermera de terapia neonatal, docente del CENS 451 y de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, referente del Registro Nacional de Malformaciones Congenitas

5. Oscar Rondan: Docente militante de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, especializado en soberanía alimentaria y agroecología.

6. Claudia Bermay: Militante social, integrante del espacio Don Cipriano, coordinadora de asistencia social a adultos mayores.

7. Rodolfo Perco: Conciliador del Ministerio de Trabajo, ex concejal y militante histórico del peronismo local

8. Claudia Soria: Enfermera de adultos mayores, vicepresidenta de la Comisión de Apoyo al Programa Envión, a cargo de jóvenes del programa Potenciar y de labor comunitaria.

9. Carlos Lirio: Trabajador de Transporte Malvinas y delegado gremial del Sindicato de Camioneros.

Por otro lado, la lista de consejeros escolares titulares está conformada por:

1. Tamara Lojo: Docente de nivel primario de la escuela Normal.

2. Ariel Romero: Técnico electromecánico, delegado del sindicato de docentes técnicos AMET y profesor de las escuelas técnicas de Azul.

3. Mariana Yancovich: Profesora de matemáticas y preceptora en diversos establecimientos de Azul

"El Pulga" enfatizó que es la primera vez que intentarán gobernar la ciudad, que consideran que Azul merece ser conducida por azuleños, quienes viven en la ciudad y comprenden las necesidades locales. Afirmó la importancia de dar un nuevo enfoque y una gestión efectiva para el crecimiento de Azul.

Al ser consultado sobre la existencia de tres listas en estas elecciones, mencionó: "Desde los 17, 18 años que venimos militando en el mismo partido y en el mismo sector, y no nos hemos alejado de nuestra identidad como peronistas. En los últimos tiempos, no nos hemos sentido representados". También se refirió a la convocatoria de los integrantes de la lista, destacando que se llevaron a cabo reuniones y diálogos con compañeros que compartían la misma sensación de no estar representados por la conducción del partido justicialista. A través de esos encuentros, se encontraron con ideas afines que motivaron la conformación de la lista.

Al ser consultado en cuanto a las diferencias con LA CAMPORA, sector cuya lista encabeza Sombra, "El Pulga" dejó en claro y fue contundente al destacar que nunca se identificaron con el camporismo. Destacó que, desde 2017, ha habido un desplazamiento del peronismo tradicional y enfatizó la importancia de volver a vivir con alegría, capacidad y firmeza los años felices que les enseñaron los compañeros históricos. Resaltó que no son sectarios y que conformaron la lista a través de consensos y diálogos con diversos sectores, agrupaciones y entidades de bien público, con el objetivo de presentar una propuesta seria y concreta desde el peronismo, ofreciendo una opción diferente a las otras dos listas en las PASO. Prensa Omar Seoane