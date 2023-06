Se realizará una campaña preventiva contra la hidatidosis

La misma es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Azul, Zoonosis Rurales, la Sociedad Rural, Fundazul, Senasa y el INTA.

En la ocasión, estuvieron presentes el intendente Hernán Bertellys, la secretaria de Producción y Empleo Alejandra Pais, la jefa del Departamento de Zoonosis Rurales Karina Watralik, Juan Pablo Nemoz en representación del INTA y Ricardo Larsen por la Sociedad Rural.

Al respecto, el jefe comunal expresó que “estamos lanzando una campaña para prevenir la hidatidosis. Desde el municipio se colaborará con la campaña de promoción y desde el equipo de Producción con el armado y la planificación de dicha prevención”.

Por su parte, Watralik explicó que “abordaremos esta acción a partir de realizar ecografías abdominales que es la localización con mayor prevalencia que tiene el quiste hidatídico en el humano. Estudiaremos la problemática en todo el partido de Azul”.

“Nuestra intención es comenzar por el Cuartel 2 donde equipos interdisciplinarios ofrecerán el diagnóstico de ecografía abdominal para la prevención de hidatidosis. Ante un posible hallazgo el paciente será derivado a un médico para hacer seguimiento. En paralelo un veterinario va a desparasitar a los perros del establecimiento para la observación del parásito y se asesorará al respecto”- resaltó la jefa del Departamento de Zoonosis.

En tanto, mencionó que se realizarán rastrillajes previos en las zonas seleccionadas -a partir de detectar la convivencia de perros y ovejas- donde se avisará a los vecinos los días y horarios en lo que se desarrolle la acción.

Por su parte, Pais destacó que “desde que llegó el proyecto a nuestras manos, nos pusimos a disposición de las partes involucradas para acompañar. Hay que tener en cuenta que esto es producto de una cuestión cultural donde si no le damos las achuras al animal no se produciría el ciclo de hidatidosis. La idea es prevenir e informar, no vamos a inspeccionar, sino que queremos resguardar el bienestar de la comunidad mediante esta acción preventiva”.

A su vez, Nemoz indicó que “estamos desde el comienzo trabajando mancomunadamente con Zoonosis. La idea siempre fue tratar de evitar la diseminación de esta enfermedad porque creemos que son hábitos culturales los que mantienen viva la enfermedad. Por lo que capacitando, podremos lograr que se corte el ciclo y eso es lo que haremos”.

Finalmente, Larsen manifestó que “hace años los veterinarios en la actividad privada pregonamos y damos recomendaciones a la gente de campo, pero no alcanza. A partir de esta acción mancomunada vamos a lograr el control de esta enfermedad. Quiero decirle a la comunidad que se quede tranquila ya que se está conformando un buen equipo. Desde la Sociedad Rural estaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para aportar en este proyecto”.

Acerca de la Hidatidosis

Cabe señalar que la hidatidosis es una enfermedad producida por un parasito denominado Echinococcus granulosus que transmite el perro a través de su materia fecal. Con ella, miles de huevos del parásito que contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en el pelo del mismo perro. Cuando las ovejas comen los huevos en sus órganos (pulmones, hígado, etc.) se forman los quistes. Si el perro es alimentado con estas vísceras enfermas, empieza nuevamente el ciclo.