Azul y Chillar, en fase 4 ampliada

Al respecto, el jefe comunal adelantó que “en la conversación con el jefe de Gabinete Carlos Bianco, luego de que él me informara la nueva categorización para el partido de Azul, le manifesté que seguiríamos con todas las actividades permitidas hasta el momento bajo la modalidad que implementamos en su oportunidad, es decir fase 4 ampliada”.

En este sentido, el intendente Bertellys expresó que “les comunico a los azuleños y chillarenses que no habrá retroceso en las actividades que están autorizadas a la fecha. Por el momento, Cacharí seguirá en la denominada fase 1 de aislamiento”.

“La economía y la salud física y psíquica no pueden ser vulneradas por esa minoría agravada que no cumple con los cuidados. Vamos a convivir con el virus, hagámoslo inteligentemente y tomemos los recaudos sanitarios básicos: tapaboca, distanciamiento entre personas, no a las reuniones sociales y especialmente les pido, no compartamos mates ni utensilios”-enfatizó el mandatario municipal.