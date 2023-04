Continúan las visitas a beneficiarios del Programa Empleo Independiente

El intendente Hernán Bertellys –acompañado por la directora de Capacitación y Empleo Marisabel Romay– visitó, días atrás, el emprendimiento de panificados llevado adelante por Marlene Leguizamón, beneficiaria de la capacitación y ayuda económica para la compra de herramientas bajo el Programa Empleo Independiente (PEI).

Al respecto, el mandatario expresó que “desde el municipio, a través de las capacitaciones correspondientes al Programa Empelo Independiente, buscamos brindarle al emprendedor herramientas de gestión para su negocio con el objetivo de potenciar el desarrollo del mismo, mediante el aprendizaje de prácticas que aumenten la productividad y calidad de sus elaboraciones”.

Por otro lado, Romay resaltó que “además de las entregas de herramientas propias del Programa, lo que hacemos desde la oficina de Empleo es acompañar el organigrama familiar de los emprendedores. En esta oportunidad, nuestro trabajo se entrelazó con el área de Economía Social donde Marlene accedió a uno de los puestos en la Plaza de La Madre para seguir desarrollando sus posibilidades”.

Además, recordó que actualmente los cursos están siendo desarrollados en la localidad de Cacharí además de en Azul.

Por su parte, Leguizamón manifestó que “me dedico a la producción de panificados. Mi especialidad son las pizzas y me voy adaptando a lo que la gente solicita. Tenemos buenas ventas”.

En tanto, se refirió a su experiencia en el programa donde indicó que “cuando me enteré que dictaban el curso de gestión empresarial me acerqué a la oficina de Empleo, aposté por estudiar y tuve el acompañamiento de todo el personal del área. Me aprobaron el proyecto y con el subsidio abarqué todo lo que el emprendimiento necesitaba para crecer”.

“Antes hacía todo de manera artesanal y ahora con el uso de las máquinas y el horno profesional no hago fuerza y ahorro tiempo lo que me permite producir más”-agregó.

Cabe destacar que la emprendedora a través del subsidio adquirió un horno pizzero, garrafas, pava eléctrica, máquina amasadora y churrera, materia prima, entre otros elementos necesarios para la producción de insumos.