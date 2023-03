Finalizó la Semana del PAP

Esta mañana en el CAPS N°13, se llevó a cabo la última jornada de la Semana del PAP. Dicha acción se desarrolló del 27 al 31 de marzo y se enmarcó en el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. La misma estuvo destinada a mujeres de entre 25 y 65 años.

Cabe recordar que el PAP es un procedimiento ginecológico destinado a proteger la salud de las mujeres. Es rápido, simple, no doloroso y efectivo para detectar de manera oportuna lesiones premalignas en el cuello del útero y así tratarlas a tiempo, para prevenir el desarrollo del cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en personas con útero.

El servicio estuvo integrado por la médica Belén Piazza y la obstetra Lorena Rodríguez y contó con la participación de residentes del área de Obstetricia, Clínica y Ginecología del Hospital Materno Infantil y Hospital Pintos, además, una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, en el marco del convenio firmado entre esa unidad académica y la comuna.

Al respecto, Piazza destacó que “tuvimos una muy buena aceptación de nuestra propuesta por parte de la comunidad. Esta herramienta ginecológica lo que permite es detectar de manera temprana lesiones para realizar un tratamiento oportuno”.

En tanto, aclaró que “esta semana a modo de visibilizar la importancia del servicio, el mismo fue desarrollado sin turnos, se atendió por orden de llegada. Pero durante todo el año y en todas las unidades sanitarias el PAP se realiza solicitando un turno”.

Requisitos para realizarse el Papanicolaou

La Municipalidad de Azul informa los requisitos para realizarse un Papanicolaou: no estar menstruando, no tener relaciones sexuales y no someterse a ningún tratamiento vaginal -como cremas y/o óvulos- 48 horas previas al procedimiento.