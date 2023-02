“Un abrazo para los amigos” continuará ayudando a 97 niños en Azul

La fundación brindó la siguiente Información financiera: Durante el año 2022 la fundación recibió 22,123,530.00 pesos en donaciones etc. Durante el año 2022 lograron transferir 23,973,740.00 pesos a nuestros niños/familias y proyectos en Argentina, (Azul y Bariloche). Desde el 04-10-2012 han transferido 169,000,000.00 de pesos a Argentina.

Para este año, 2023 informaron que se enfocarán completamente en apoyar al “Comedor Sol Real” y “Diversos Danza”. Y, si es necesario, en 2023 nuevamente proveeremos paquetes de alimentos, etc., a través de este Comedor a las personas que lo necesiten en Azul. Cabe destacar que dicha entidad, actualmente apoya a 97 niños en Azul.

El dinero fue juntado a través de donaciones, un 49% de otras fundaciones y de fondos de capital; 47% de donantes privados; 3% a través de las cajas de recolección y 1% a través de otras promociones (entre ellos, donaciones en supermercados).

Aprovechan la oportunidad para realizar un agradecimiento publico a la Sra. Sanne de Bruijn (Holanda) y al Sr. Sergio Loustaunau (Azul), por el trabajo de traducción que realizan voluntariamente para la fundación.

Además, comunican que los miembros del Comité de la Fundación está integrado por Sr. Niek Boot Bs As, Sr. Ramiro Ortiz Massey Azul, Sr. André Das Bs As, Sr. Juan Ouwerkerk Tres Arroyos, Sr. Guillermo Cristian van Waalwijk van Doorn Bs As. quienes siempre asesoran y asisten; y por último, pero no menos importante,

la Sra. Fernanda Fortunato del Banco Provincia de Buenos Aires en Azul, por su correcta cooperación con las transferencias que han realizado en 2022. Y a la persona de contacto azuleño Sra. Claudia Castro.