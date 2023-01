Secuestraron dos motos con caños de escape libres

Agentes uniformados, procedieron el día 16 de enero a las 9.15 hs en calles De Paula y San Martín a realizar una infracción y secuestrar una moto marca Honda modelo Titán, sin dominio colocado, y no pudiendo identificar a su conductor, no solo por carecer de chapa patente, sino además porque contaba con escape no permitido de alto impacto sonoro.

En tanto, el día 18 de enero a las 19.30 horas, en Av. Urioste y Av. 25 de mayo, policías realizaron una infracción y secuestro de una moto marca Evo X 110 cc de color azul con dominio 248 EBJ, la cual era conducida por Estaeli Priscila, sin seguro obligatorio, sin tarjeta verde, sin casco y con caño de escape libre.

En ambos casos, se instruyó causa por “Infracción a la Ley 24.449 y sus decretos reglamentarios” con intervención del Juzgado de faltas local.