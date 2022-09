Comunicado de la Agrupación 1 de Octubre

Venimos de años difíciles como pueblo, no solo por la pandemia mundial y la crisis sanitaria que nos obligó a cuidados extremos, sino también por la situación económica agravada año a año, con salarios que nunca logran alcanzar la inflación en las paritarias, estas además deben ser peleadas para que no sean miserables, el precio de la comida que afecta directamente a las familias más pobres, pobres aun teniendo trabajo, familias pobres e indigente aun esforzándose día a día, por ser mal remuneradas dentro de un sistema que se escuda en la democracia para garantizar sumisión y silencio.

Una vez más en esta etapa de la historia la solidaridad y el valor vino de lo más empobrecido del pueblo que se esforzó en cuidarse y cuidar a otros de la misma manera que siempre está dispuesto a ayudar a otros, a un par a un vecino a otro que tenga una necesidad, esa esencia de solidaridad de la clase trabajadora se vio reflejada más que nunca.

Lo que también quedó en atroz evidencia y muchos aun niegan o quieren ocultar tras falsas fiestas majestuosas es la esencia individualista egoísta y asesina de la oligarquía argentina, esa misma que lleva en sus venas sangre de asesinos y delincuentes, inescrupulosos sádicos que masacró y mató a miles en nuestro territorio para robar sus tierras, que luego se fueron heredando generación tras generación hasta llegar a los tiempos actuales, sin trabajo ni esfuerzo ese que dicen pregonar , donde se disfrazan de patriotas valerosos se ponen sobre sus hombros banderas argentinas como si ellos hicieran patria y lo único que les preocupa es llenar sus bolsillos.

Esta oligarquía que quiso aprovechar una guerra para vender en el mercado interno a precios internacionales, esta misma que utilizó la demanda de alimentos del mundo en plena pandemia cuando morían a nuestro alrededor nuestros seres queridos para vender a precios internacionales en el mercado interno nuevamente la comida, esta oligarquía que retuvo granos en los silos bolsas en toda nuestra región buscando que una vez más la comida suba a su conveniencia, logrando incluso el famoso dólar soja.

Esta oligarquía que corto la ruta en todo el país, armados hasta los dientes, desafiantes y violentos históricos si los hay, los mismos de la semana trágica, la Patagonia rebelde, los mismos que bombardearon la plaza de mayo, de esta oligarquía que asesinó en el 2001, no existe ser más individualista y despreciable que un oligarca, que desprecia a los que trabajan mientras el amasa fortuna con el trabajo de sus puesteros y empleados, y el veraneando y paseando, estos mismos que se disfrazan de seres benevolentes que solo destinan al pueblo migajas y sobras hoy vienen a hacer una fiesta a TANDIL con total descaro, con una ostentación desmesurada, ofreciendo espejitos de colores en una economía desbastada porque ellos quieren controlar el precio de la comida ya que les conviene dar de comer a otros a valor dólar y no a los argentinos, ahí tienen a los que se cuelgan la bandera en el cuello.

Han montado un circo majestuoso, donde prometen espectáculos puestos de emprendedores entretenimientos para toda la familia, seguramente los comerciantes destrozados, feriantes que dependen de eventos donde circulen personas, foodstruck, y tantos trabajadores mas no puede desaprovechar esta oportunidad, pero la nefasta intención de la oligarquía de entretener a los mismos que somete es asquerosa y despreciable, que las mismas familias que no tienen posibilidad o acceso a diversión o salidas por no tener recursos, acceder a eventos culturales o paseos, sea este el lugar donde la obtengan, para que esta oligarquía con total demagogia aparezcan como patrones buenos, y los pobres trabajadores vean las máquinas agrícolas que valen millones, las 4x4 que no van a comprar, y mientras los pobres compran un pancho ellos se sienten a hacer negocios a planificar cuantos miles de millones van a tener, cuantas maquinas camionetas y yates se van a comprar, que su perro y su caballo sus vacas comen mejor que nuestros hijos.

Que la oligarquía siga intentando engañar al pueblo requiere que las organizaciones convencidas de cuál es nuestro enemigo de clase demos batalla política e ideológica, hoy desenmascarar a esta oligarquía es su fiesta de ostentación es parte de esta lucha, el movimiento 1 de octubre se suma a festejar su aniversario número 20 peleando contra la oligarquía más rancia de la pampa húmeda reunida en un evento ideado para vender espejitos de colores en el siglo XXI pero cerrar negocios de explotación y miseria como lo ha hecho históricamente, claro está que siempre estuvieron dispuestos a que sus riquezas se sostengan a sangre y fuego, y por la memoria de los que siempre los han enfrentado hoy vinimos a recibirlos a la 50 EXPOTAN.

Democratización de la tierra - Nacionalización del comercio exterior - No se puede defender al pueblo sin pelearse con la oligarquía - Movimiento 1 de Octubre dentro de la Corriente social y sindical 1 de Mayo