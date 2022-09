Incendio de un colectivo

Alrededor de la 1.20 horas de hoy martes, mientras personal del Comando de patrullas local realizaba patrullajes, constató que ocurría un incendio en calle Lamadrid entre Industria y De Las Postas.

Una vez en el lugar, verificaron que se incendiaba un colectivo viejo que se encuentra depositado en el interior de un predio, por lo que se llamó a los bomberos.

Agentes de bomberos acudieron al siniestro y extinguieron el foco ígneo, no pudiendo al momento determinar las razones del inicio del fuego.

Según información oficial, el colectivo pertenece al vecino Gustavo Ariel Alvarez que se encuentra trabajando en el campo.

Afortunadamente no hay que lamentar personas heridas ni víctimas fatales, solo daños materiales.

Se instruyó causa por “Incendio” con intervención de la UFI 6 del departamento judicial de Azul.

CEAL acudió a la zona por precaución para corroborar que no haya sido afectado el cableado.