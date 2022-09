Anunciaron la construcción de una cancha sintética de hockey

El intendente municipal Hernán Bertellys anunció a los representantes de entidades deportivas locales que se construirá una cancha sintética de hockey en el predio municipal. El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra, la secretaria de Gobierno Fernanda Ibarra y la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes Maya Vena.

La misma, una vez finalizada, se encontrará a disposición de todas la instituciones que realizan el deporte y no cuentan con un espacio especializado por lo que permitirá un desarrollo mayor del deporte.

Cabe mencionar que la Escuela Municipal de Hockey es una propuesta deportiva totalmente gratuita que cuenta con las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Principiantes y Avanzados, y congrega una matrícula de aproximadamente 150 alumnos y alumnas.

En la oportunidad el mandatario expresó que "en nuestra gestión ha crecido de manera exponencial el interés por el deporte. Nosotros comenzamos con la escuela municipal como una invitación a la comunidad y nos sorprendió positivamente la participación y desde ahí venimos diseñando acciones que multipliquen los alcances de las disciplinas locales"

En tanto destacó que "luego de una ardua gestión logramos tener los fondos para construir la cancha de césped sintético para la práctica de hockey con el fin de desarrollar la disciplina a otros niveles".

"Además al estar ubicada en nuestro predio municipal nos permitirá desarrollar encuentros regionales o provincial y así seguir impulsado el Hockey en Azul", Agregó.