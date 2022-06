Juegos Bonaerenses: resultados de ajedrez, fútbol y natación

En este sentido, el martes pasado fue el turno de ajedrez, donde se dieron los siguientes resultados: Sub14 masculino no federado, 1º Ian Kuitert, 2º Matías García, 3º Nicolás Gorga, 4º Simón Mundet, 5º Valentino Valdez , 6º Exequiel Moreno; Sub14 femenino, 1ª Zoe Quevedo Bermúdez; Sub16 masculino no federado, 1º Galo Cuatrocchio; Sub18 masculino no federado, 1º Santino Pentito, 2º Luciano Laborde, 3º L. Menvielle, 4º Tomás Garro; universitario libres, 1º Gonzalo Varzilio; adultos mayores, 1º Gustavo Godoy.

Cabe destacar que quienes alcanzaron el primer lugar de cada categoría pasaron a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

Fútbol femenino y masculino

Por otra parte, el miércoles último en el Club Atlético River Plate Azuleño, se jugaron las semifinales y finales de fútbol 11.

Al respecto, clasificaron para la instancia regional: en Sub14 masculino, el equipo del Colegio Sagrada Familia; en Sub16 masculino, el del Colegio San Cayetano; en Sub14 femenino, las jugadoras del Colegio Inmaculada Concepción y en Sub16 femenino, el grupo del Colegio del Carmen de Cacharí.

Competencia de natación

Asimismo, ayer en el Club de Remo, se disputó la competencia de natación en diferentes estilos y distancias.

En masculino Sub14, pasaron a la siguiente etapa de los Juegos: en 50m libre, Thiago Lorea; 100m libre, Octavio Dupin y 100m pecho, Benjamín Del Signo. En masculino Sub16: 50 m libre, Nahuel Lorea; 100m libre, Fermín Fitipaldi; 100 m pecho, Ayrton Roldán; 100 m mariposa, Pedro Cristina; 100m espalda, Thiago Falconaro y 200m libre, Lucas Aulicino.

En tanto, en masculino Sub18: 50m libre, Gonzalo Hazelmoff; 100m pecho, Bautista Stramessi y 100m espalda, Franco Porras. En Universitario masculino: 100m pecho, Francisco Brown y 100m libre, Federico Galíndez.

Asimismo, en femenino Sub14 clasificaron a la instancia regional: 100m pecho, Itatí Perafán y 100m libre, Sasha Castiglione. En femenino Sub16: 50m libre, Candela Ochandategui y 100m libre, Celine Embil. En femenino Sub18: Martina Quiñones Coronel (pase directo por única inscripta).

En cuanto acuatlón, competirán en los regionales: en masculino Sub16, Ayrton Roldán y en universitario Mateo Aguirre; en femenino Sub14 Victoria Valdez y en Universitario, Lucrecia Mastrángelo.