Mensaje de profesionales que trabajan en la Red Pediátrica

Queridos amigos...

Los profesionales que formamos esta Gran familia RED PEDIÁTRICA, queremos agradecerles por habernos acompañado durante tantos años... Y prometerles que - Como en toda familia- vamos a seguir trabajando juntos.

Mudarnos de casa no significa SEPARARNOS, en el sentido más estricto de la palabra. Es cierto que no es fácil conseguir un lugar para recibirnos a todos (Somos muuuuchos aquí) y por lo tanto no queda otra que dividirnos. Y es cierto que estamos muy tristes...

Quizás algunos elijan continuar en un consultorio individual y otros en pequeños grupos. Pero en nuestros corazones SIEMPRE seguiremos siendo LA RED. Porque trabajar juntos nos enseña todos los días. Porque somos un equipo que queremos ver crecer a nuestros pacientes, desde que salen de la panza hasta q son abuelitos.

Porque nosotros también crecimos juntos...

Lamentablemente la realidad económica de nuestro bendito país, nos obligó a tomar una decisión que nunca, NUNCA!!! hubiésemos querido tomar.

También es cierto que la Vida está hecha de MOMENTOS. Y de CICLOS. Que a veces es necesario cerrar y volver a empezar. Reinventarse... Secar las lágrimas y resurgir.

Apoyarnos en nuestra gente querida y nunca abandonar... Con las fuerzas que nos queden y con las que nos faltan también.

Porque se los debemos a nuestros pacientes que día a día nos siguen eligiendo. Y nos lo debemos a nosotros mismos que aprendimos que la Vocación no nos da de comer, pero alimenta nuestro espíritu.

No queremos ni podemos hacer otra cosa más que curar y acompañar. De eso se trata nuestra vida. De eso se trata nuestra profesión.

De corazón les pedimos que no nos abandonen ahora... Hoy somos nosotros los que necesitamos su cariño y su comprensión.

Nuestro compromiso es continuar con las puertas abiertas y nuestra sonrisa más ancha, hasta que el último de nosotros consiga un lugar donde recibirlos.

Si Dios quiere, en el transcurso de este año, iremos ubicándonos poco a poco. Y les iremos contando en qué lugares encontrar a cada uno...

Porque- como lo afirmamos antes- seguiremos siendo un EQUIPAZO, aunque estemos en casas separadas...

Un reconocimiento especial a las secretarias. Nuestras queridas CHICAS de tras el mostrador!!! A veces con cara de dormidas, otras con los pelos al viento, y cada día con una anécdota nueva que compartir...

Con nosotros desde el primero al último día. De buen humor y con chinche. SIEMPRE con la camiseta puesta y dando la cara por nosotros. Nada de todo esto hubiese sido posible sin las cinco Mosqueteras de Administración - Marita, Moni, Nachu, Guille y Ceci...

Pucha que las vamos a extrañar muchísimo!!!

Lo mejor para ellas en esta nueva etapa.. Todo nuestro cariño y un aplauso de pie...

Gracias una vez más, Amigos de la Red!!!

Los esperamos EN FAMILIA