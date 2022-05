Comunicado de adhesión de la Corriente 1 de mayo

Hace 20 días la compañera Griselda “Tati” Altamirano, máxima dirigente de la Organización Primero de Octubre, perteneciente a la Corriente Sindical y Social Primero de Mayo, se encuentra realizando una Huelga de Hambre, por una injusticia perpetrada contra su familia, que proviene del Poder Judicial de Azul. Asimismo, este ataque hacia la compañera tiene relación con las luchas que la Organización, a la que pertenece y dirige, lleva a cabo en el Centro de la Provincia de Buenos Aires contra uno de los sectores más poderosos y ricos del país, concentrados en las familias oligarcas agroexportadoras de la Pampa Húmeda. La compañera “Tati” Altamirano, ha demostrado un enorme compromiso por las causas de los sectores populares más humildes y ha sido solidaria con numerosas luchas de trabajadores y trabajadoras a lo largo de todo el país.

Además a través de esta expresión de solidaridad la exhortamos a que suspenda la Huelga de Hambre, que ya lleva más de 20 días, que le puede ocasionar serias consecuencias a su salud, para que continúe junto a sus compañeros y compañeras el reclamo bajo otra modalidad. Su lucha puede y debe continuar para que se llegue a la verdad y justicia popular que ella tanto reclama. Dirigentes como “Tati” son sumamente necesarias al frente de éstas y muchas luchas que seguiremos dando como Pueblo Trabajador, con o sin empleo, para que los privilegios de poder de unos pocos no sigan dañando nuestras familias, matando a nuestras pibas y pibes, ni saqueando nuestros bienes comunes.

Necesitamos a Griselda Altamirano fuerte, saludable y al frente de esta y todas las luchas por venir. Por ello acompañamos la movilización del Movimiento 1ro de Octubre de Azul, Tandil y Olavarría, y exigimos el cese de la persecución a las y los dirigentes sociales, sindicales y políticos que luchan.

Para sumar tu firma de adhesión envíala por mensaje de texto o comunícate al: 02281- 494365 (compañero Mono Lezica, dirigente del Movimiento Territorial 1ro de Octubre de Tandil)

