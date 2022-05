Juegos Bonaerenses: resultados de natación, bochas y fútbol

En este marco, en los últimos días tuvieron lugar competencias de natación, fútbol y bochas.

Al respecto, el martes pasado en instalaciones del Club de Remo, se disputó natación para personas con discapacidad. En este caso, se clasificaron primeros y pasaron a la etapa regional: en sub16 masculino intelectual 25m libre, Mateo Marino (CFI N° 2); sub16 femenino intelectual 25m pecho, Julieta Lara (Escuela N° 507); masculino intelectual 50m libre, Román Aguirre (Escuela Municipal de Paradeportes EMP); femenino intelectual 50m libre, Martina Román (CFI N° 1); masculino motor 50m pecho, Esteban Sánchez (EMP); masculino motor 50m libre, Héctor Castiglione (EMP); femenino motor 50m espalda, María Cruz Hernández (EMP); femenino auditiva 50m libre, Jazmín Trovato (CFI N° 1) y masculino auditivo 50m libre, Diego Martínez (EMP).

En su edición 2022, los Juegos Bonaerenses incorporaron la categoría personas trasplantadas. En este sentido, en masculino 50m libres, pasó a la próxima etapa, Maximiliano Polo.

En tanto, también el martes, en el Club El Trébol, se jugó bochas femenino; en la ocasión pasaron a la instancia regional, Cristina Isabel Selva y Mirta Elvira Cotelo.

Parciales de fútbol

En el Club Atlético River Plate Azuleño, el lunes pasado comenzó el cruce de los equipos de fútbol 11 sub14 y sub16. Las semifinales y finales correspondientes serán el 1 de junio.

En sub14, las semifinales serán Sagrado Corazón vs CIC y Secundaria N° 6 vs SAFA; en sub 16, SAFA vs San Cayetano y CIC vs Técnica N° 2.