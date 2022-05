Quince días para elaborar dos proyectos

Sin dudas, lo más relevante la Sexta Sesión fue que, luego de la exposición mediática del proyecto de la concejal de Nuevo Azul Jésica Córdoba, los cheques de OSECAC estarían listos para cobrar.

El día martes, en la Sexta Sesión ordinaria del Ejercicio 2022, el edil de UCR Evolución Radical Jorge Ferrarello, aseveró que: “los cheques por un valor de $ 4.832.898,96 están listos para pagar la deuda que la obra social mantiene con el Municipio de Azul”.

Aunque el edil sindicalista insistió en que no tenía nada que ver con la obra social OSECAC, en sesión y con sus palabras, afirmó que llamó y se ocupó de averiguar cuando pagarían la deuda.

”Yo si fuese directivo de OSECAC hubiese hecho los pagos, por eso lo único que pude hacer, a través del delegado, es agilizar los pagos que la obra social nacional tiene”, manifestando de esta manera su gran contradicción, ya que si no tiene ninguna clase de injerencia, como pudo haber agilizado los pagos, le retrucó el concejal Dr. Pedro Sottile.

Además, Sottile expuso que, “hubo una clara especulación por parte de la Obra social de Empleados de Comercio en demorar el pago, porque se está devaluando el valor de la deuda que tienen”. Y mientras sucedía un cruce de “dimes y diretes”, apareció el concejal kirchnerista Joaquín Propato, quien arrancó ‘perdido como turco en la neblina’, hablando de la aprobación de la compra de leña, ante la mirada del resto del cuerpo que, esperaba se oriente en el debate que giraba sobre al pago de deuda de las obras sociales.

El referente de la ‘26 de julio’ siguió con el tema de la emergencia hospitalaria, y habló de una alianza entre Jorge Ferrarello y el intendente Hernán Bertellys, que a claras manifestaciones de los cruces políticos, la alianza con más vigencia es la que tendría UCR Evolución radical con el Frente de Todos.

Minutos después, bajó a la banca la confusa presidente del Cuerpo Deliberativo María Inés Laurini, quien arrancó dándole la razón a Propato, sin aclarar en qué… e inmediatamente culpó al contador Néstor Pacha Álvarez por no controlar las deudas de las obras sociales.

Siguiendo con esta crónica, apareció con muy buen criterio y los pies sobre la tierra, el concejal vecinalista de Podemos Azul Juan Louge, quien se detuvo y reparó en algo que no es menos importante, sobre todo reconociendo la gran inflación que hay en el país, como consecuencia de las actuales políticas del Gobierno Kirchnerista.

El edil preguntó en voz alta, ¿Cuáles son los montos? ¿Y en base a que se actualizan esos números de deuda? Ya que si la deuda es de 2019, los montos de deuda deberían actualizarse a los valores vigentes, reveló.

Mientras los concejales quedaron pensando lo que con mucho tino explicó Louge, Sottile interrumpió el debate para refrescarle la memoria al bloque del Frente de Todos, por la deuda de más de 19 millones de pesos que IOMA (obra social del Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires) mantiene con Azul. Así que, sin pelos en la lengua, dijo “parecemos un concejo de ilustres y notables”, y añadió “ustedes se tienen que poner las pilas porque son actores políticos, y el gobierno que ustedes representan mantiene una deuda millonaria con nuestra ciudad”, aseveró.

Y para cerrar con una chicana, remató: “Somos todos muy buenos pero el poncho no aparece, la plata no aparece…”, demostrando que allí en el concejo todos dan discursos vacíos para la hinchada, aunque no se sabe de qué club sería con tan pocos viendo el partido, no superando a los 20 espectadores que siguen las sesiones en vivo.

Como siempre busca desesperadamente tener la última palabra, el edil Propato, manifestó en voz alta su refrán: “Había que pegarle al chancho para que salte el dueño”, entendiendo que saltaron por el reclamo al Gobierno de Kicillof.

La cuestión es que, con tanta escasa visión política y sin conocimiento de técnicas legislativas, es complicado entender lo que expresan, parecen 18 trabajadores de un call center que solicitan constantemente información, un grupo de publicistas que realizan campañas, o modelos de fotos. Este grupo de concejales se la pasa manteniendo reuniones a diario pero nunca informan cómo resolvieron las inquietudes de los vecinos que se acercan, solo envían un parte de prensa diciendo: “se reunieron”, “recibieron”, “escucharon” o “dialogaron sobre tal o cual cuestión”.

Y así como si nada, y si algo le faltaba a este sketch de políticos que cada día se alejan más de lo que la gente necesita, apareció como Moni de los Argento cuando ofrece “cafecito”, la concejal Natalia Colomé de Podemos Azul, y enunció que “es muy positivo este debate”. Tal vez no entendió que, de positivo no hay mucho. Este debate sería positivo si estarían legislando y elaborando proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, de quienes lo votaron y de los que no también, y no discutiendo si es una resolución, una comunicación, una reso-comunicación, o “vos tenes información que yo no tengo”.

Se ve que le dijeron que participe, y así fue como pidió la palabra la concejal Verónica Crisafulli, quien arrancó más preocupada por las respuestas que tiene la concejal oficialista Córdoba, que por lograr se salden las deudas que las obras sociales mantienen con el Hospital Pintos. Lo concreto es que, a esta altura, parecía que todos querían expresar algo sobre el tema, y con un poco de racionalidad sobre la cuestión de salud, la edil Pilar Álvarez declaró que estamos frente a un tema que merece una reflexión, y recordó a los presentes que, nuestro nosocomio fue el único efector que trabajó durante toda la pandemia de COVID de manera incansable e impecable.

Un poco cansada, y notando que el debate se había estancado, Laurini pidió votar por el pase a comisión de dos proyectos, y fue el concejal PRO Dr. Ramiro Ortiz quien le tuvo que explicar los pasos a seguir de la tarea legislativa sobre las tres mociones que existían. De todas maneras, esta situación incómoda finalizó con la intervención de Ferrarello que, cansado de cometer errores, o con el fin de defender a Laurini, decidió acompañar el proyecto del Frente de todos.

Para finalizar y cerrar el tema de la deuda de las obras sociales, nuestros eruditos concejales votaron el pase a las Comisiones de Presupuesto y Salud, aprobando por mayoría el punto 15, y por unanimidad el punto 29.

Claramente se podría hablar de una emergencia legislativa, nuestros ediles siguen sin comprender la importancia de legislar, sobre todo si luego de dos años sabáticos que han tenido durante la pandemia, y cobrando el sueldo religiosamente todos los meses, ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para saber la diferencia que existe entre una resolución y una comunicación.

Más allá de eso, el anhelo más importante es encontrarlos legislando por los temas que preocupan y aquejan a los vecinos y vecinas del partido de Azul, a quienes deben representar en las bancas, aunque no hay mucho que agregar, si luego de quince días esperando la sexta sesión ordinaria, solo realizaron: 2 proyectos de ordenanza nuevos, 1 modificación a un proyecto de ordenanza, 3 proyectos de comunicación, y 11 resoluciones.

Proyectos Nuevos: Punto 23 - Elevan proyecto de Ordenanza referido a Crear, en el ámbito del Concejo Deliberante del partido de Azul, el programa “Proyecto Joven”, cuyo objetivo es incentivar la generación de proyectos de índole artística, cultural, deportiva, recreativa, científica, ambiental, social y barrial para jóvenes de entre 14 y 22 años. Punto 25 - Eleva proyecto de Ordenanza referido a Reservar espacio de estacionamiento en la Filial 3- Azul del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina, ubicado en calle Moreno 936.