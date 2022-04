Retirarán los contenedores por el mal uso

Esta mañana, y en comunicación con nuestro medio, la Ingeniera civil Guillermina Belloq explicó que, “sobre los recipientes de Punto limpio o verde, concretamente se esperaba otro resultado y otro uso”. Y añadió “trabajamos en un abordaje más especializado no solo en todo el partido de Azul, sino exclusivamente en lo que se refiere al tratamiento de esta clase de desechos en el centro de nuestra ciudad”.

En el mismo orden de cosas, Belloq declaró que el Intendente Hernán Bertellys le dio instrucciones precisas para retirar esos contenedores, y evaluar qué medida resultaría más beneficiosa para los vecinos, en cuanto al tratamiento de la basura.

Para finalizar, la ingeniera reveló que, “estas estructuras no resultaron beneficiosas en el radio céntrico no solo porque no se le ha dado el correcto uso, sino porque tampoco brindaron la funcionalidad que se esperaba”, y explicó que, “muchos vecinos arrojan cualquiera clase de basura, en su mayoría desechos domiciliarios, que están muy lejos de ser materiales reciclables.

En tanto, y consultado sobre esta problemática al Gerente General de Transporte Malvinas SRL, Lucas Rey, confirmó que la semana pasada, recibió la orden de retirar los contenedores de Punto verde o limpio.

Y advirtió que, “esos contenedores forman parte del primer proceso de separación de residuos, pero requieren del compromiso y el acompañamiento de los ciudadanos”, y “tanto la empresa como el municipio no puede garantizar las buenas conductas humanas, entonces el problema no está en el contenedor, sino en el mal uso y las malas prácticas que tenemos como ciudadanos”.

De parte de la empresa, hemos cumplido con la correcta limpieza, y de manera más que suficiente para los fines que fueron colocados esos Puntos verdes, el problema radica en que, los vecinos del lugar, los comerciantes y los consorcios no respetan las normas, y lo utilizan incorrectamente colocando materiales que no son reciclables.

“Hay que apelar a los buenos hábitos humanos, y tomar conciencia de la necesidad de comprometerse con el tratamiento que le damos a nuestra basura, ya que sin eso, siempre será un problema”, “estamos trabajando en campañas de concientización en los barrios, y en el cara a cara, los vecinos entienden naturalmente la importancia de reciclar”, sentenció Rey.